Punk raperja ostala brez turneje

Po škandalu na festivalu Glastonbury zaradi izjav na račun izraelske vojske je bil angleški punk rap duo Bob Vylan primoran odpovedati sodelovanje na evropskem delu turneje ameriške folk punk skupine Gogol Bordello. Glasbenika se sicer želita kmalu vrniti na oder in napovedujeta, da bosta v prihodnjih mesecih potovala po Evropi, tako na festivale kot na lastne koncerte.

Pevec dua Bobby Vylan (drugemu članu pa je ime Bobbie Vylan) je konec junija na festivalu Glastonbury v Angliji na odru skandiral »Smrt izraelskim varnostnim silam!«, kar je sprožilo številne kritike. Duo so obtožili antisemitizma; britanska policija je sporočila, da preiskuje morebitno kaznivo dejanje spodbujanja sovraštva.

Gogol Bordello so pri nas že nastopali, septembra pa pridejo spet. FOTO: Jože Suhadolnik

Glasbenika sta izjavila, da nikomur ne želita smrti, podpirata pa razgradnjo vojaške mašinerije.

Dogodek na Glastonburyju

Dogodek na Glastonburyju je ostro kritiziral tudi britanski premier Keir Starmer. BBC, ki je nastop prenašal v živo in se je prav tako znašel pod plazom kritik, in organizator festivala sta se ogradila od dua, ki mu je ameriško zunanje ministrstvo odvzelo vizum za načrtovano turnejo po ZDA.

Duo Bob Vylan je v odzivu zapisal, da je šlo za legitimno kritiko izraelskega vojaškega posredovanja na območju Gaze. Glasbenika sta na družbenem omrežju objavila, da nikomur ne želita smrti, podpirata pa razgradnjo vojaške mašinerije.

Skupina Gogol Bordello je sporočila, da skupna turneja zaradi logističnih razlogov ni več mogoča, saj so v Nemčiji po škandalu na festivalu zaradi kontroverznega dvojca odpovedali koncerte. »Odločitev o umiku (dua Bob Vylan) ni bila naša odločitev in nanjo nismo mogli vplivati,« je zapisala na spletu. Kot je še dodala, so duo sprva začasno umaknili s programa, a so se nato spet začeli pogovarjati o sodelovanju. »Cenimo svobodo izražanja z vseh vidikov,« je še objavila skupina Gogol Bordello, ki naj bi 29. septembra letos nastopila tudi v ljubljanskem Kinu Šiška.