Punk debata v Škucu

Zagotovo ste že kdaj slišali stavek, da punk še ni mrtev. Glasba, katere nastanek je močno obeležila družbeno-politično klimo v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, je zaznamovala mnoga mlada življenja, predstavniki punk generacije pa se še vedno z nostalgijo spominjajo mladostniških dni.

V ponedeljek se je v galeriji ŠKUC v Ljubljani odvila odprta debata ob nedavnih reizdajah vinilnih albumov punk skupin Otroci socializma, Termiti, Lublanski psi, Paraf, Let 3, ki so izšli pod okriljem založbe Dallas Records.

Pogovor z akterji iz obdobja osemdesetih let prejšnjega stoletja in predstavniki mlade generacije je vodil glasbeni kritik in publicist Igor Bašin - BIGor, ki se je ob socialnem, uličnem in (sub)kulturnem ozadju nastanka omenjenih izdaj lotil tudi vprašanja njihovega pomena za današnji čas.

Punk glasbo je namreč vse od njenega nastanka označeval močan družbeni pomen, ki z leti in desetletji še vedno tli nad površjem, čuvaji tega ognja pa ostajajo ljubitelji, podporniki ter založniki punk glasbenega izraza.

Na dan prišle zanimive zgodbe

Ob reizdajah vinilnih albumov, nekateri, denimo Otroci Socializma in Termiti, so na vinilu izšli sploh prvič, so na dan znova prišle zanimive zgodbe iz obdobja osemdesetih let, ko družbeno-politična klima še ni bila naklonjena drugačnim in alternativnim glasbenim izrazom.

BiGorjevi sogovorniki so bili Andrej Štritof - baskitarist zasedbe Otroci socializma, Marin Rosič - punker ter ulični pričevalec ter Matej Volčin Lučnik, predstavnik Slovenskega punk portala ter portala »...tiuš men govoru kvaj pank!?«.

Na dogodku so se zbrali ljubitelji punk glasbe, ki z nostalgijo gledajo na polpreteklo obdobje, prisotni pa so bili tudi pomembni ostali akterji iz obdobja, ko je bil punk kulturno gonilo takratne sodobnosti