BALET POD NOČNIM NEBOM

Publika navdušena: spektakel pod zvezdnim nebom brezhibno uspel

Balet pod zvezdami je navdušil množico na Glavnem trgu v Mariboru.
Fotografija: Balet pod zvezdami je na mariborskem Glavnem trgu tokrat gostil Tango Edwarda Cluga in Valentine Turcu.
Balet pod zvezdami je na mariborskem Glavnem trgu tokrat gostil Tango Edwarda Cluga in Valentine Turcu.

Marko Pigac
08.09.2025 ob 09:35
Marko Pigac
08.09.2025 ob 09:35

Sedaj je že jasno, da je treba imeti za Opero v parku ali Balet pod zvezdami rezerven termin, saj muhasto vreme in varnost ansambla Opere in Baleta SNG Maribor ne gresta skupaj. A na koncu vedno zmagajo organizatorji in ansambel našega največjega gledališča, ker predstavo brezhibno izpeljejo ne glede na vse.

Rudolf Moge, nekdanji politik, ob njem žena Alojzija Čas-Moge, dr. Ludvik Toplak, rektor Alma Mater Europaea, in Edita Toplak Benko FOTOGRAFIJE: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI
Danilo Rošker, direktor SNG Maribor, Nataša Matjašec Rošker, prvakinja SNG Maribor, ter Mitja Špes, direktor Factumevent, z ženo Alenko
Maribor je že tretjič zapored gostil Balet pod zvezdami, odprto prireditev za širšo množico na dvorišču Rotovža na Glavnem trgu. Po Operi v (mestnem) parku, ki poteka navadno konec maja, je Balet pod zvezdami na sporedu prvi teden v septembru. Organizatorjem se je porodila ideja, da bi po dveh Opernih nočeh, ki so ju izvedli v letih 2021 in 2022 zaradi renovacije mestnega parka v središču mesta, tja raje preselili balet.

Tango je na sporedu mariborskega baleta od 1998.
Tako je bilo po veličastni Carmini Burani (2023) in Romeu in Juliji (2024) logično, da si mora javnost ogledati še Tango Edwarda Cluga in Valentine Turcu, ki je stalnica SNG Maribor vse od 1998, ko sta ga tudi sama odplesala. Na zabavi v Minoritih sta malo v šali, malo pa tudi zares povedala, da ga bosta ob 30. obletnici spet. 

Slavko Škvorc, producent Standup odra na Festivalu Lent, Rok Predin, vizualni umetnik, ter Matjaž Latin, režiser
Slavko Škvorc, producent Standup odra na Festivalu Lent, Rok Predin, vizualni umetnik, ter Matjaž Latin, režiser
Edward Clug, umetniški vodja Baleta SNG Maribor, ter Valentina Turcu, koreografinja, sta v družbi župana Saša Arsenoviča obljubila, da bosta Tango ob 30. obletnici ponovno odplesala.
