Publika navdušena: spektakel pod zvezdnim nebom brezhibno uspel

Sedaj je že jasno, da je treba imeti za Opero v parku ali Balet pod zvezdami rezerven termin, saj muhasto vreme in varnost ansambla Opere in Baleta SNG Maribor ne gresta skupaj. A na koncu vedno zmagajo organizatorji in ansambel našega največjega gledališča, ker predstavo brezhibno izpeljejo ne glede na vse.

Maribor je že tretjič zapored gostil Balet pod zvezdami, odprto prireditev za širšo množico na dvorišču Rotovža na Glavnem trgu. Po Operi v (mestnem) parku, ki poteka navadno konec maja, je Balet pod zvezdami na sporedu prvi teden v septembru. Organizatorjem se je porodila ideja, da bi po dveh Opernih nočeh, ki so ju izvedli v letih 2021 in 2022 zaradi renovacije mestnega parka v središču mesta, tja raje preselili balet.

Tango je na sporedu mariborskega baleta od 1998.

Tako je bilo po veličastni Carmini Burani (2023) in Romeu in Juliji (2024) logično, da si mora javnost ogledati še Tango Edwarda Cluga in Valentine Turcu, ki je stalnica SNG Maribor vse od 1998, ko sta ga tudi sama odplesala. Na zabavi v Minoritih sta malo v šali, malo pa tudi zares povedala, da ga bosta ob 30. obletnici spet.

