Ptujski festival na televiziji

Nagrado občinstva za najlepšo skladbo je prejel Petovia kvintet.

Slavili na dveh festivalih

Slovenke so bile razglašene za najboljši kvintet, navdušile pa so s skladbo Hočem polko. FOTO: Črtomir Goznik

1969. je bil prvi festival na Ptuju.

V petek zvečer si bodo ljubitelji narodno-zabavne glasbe na 1. programu Televizije Slovenija lahko ogledali prvi del lanskega 51. festivala narodno-zabavne glasbe Ptuj, ki je najstarejša in najuglednejša tovrstna prireditev pri nas. Prvi festival je bil leta 1969, ko je Mestna občina Ptuj praznovala 1900-letnico prve pisne omembe mesta. Družbi Radio-Tednik Ptuj je s številnimi soorganizatorji uspelo pripraviti festival tudi lani, in to kljub strogim omejitvam, ki so veljale zaradi epidemioloških razmer. Srečo so imeli tudi z vremenom, da so lahko festival izvedli na prostem, na novi tržnici. A žal niso mogli sprejeti številnih ljubiteljev narodno-zabavne glasbe, ki so želeli sodelujočim ansamblom prisluhniti v živo, zato mnogi težko čakajo ta petek, ko si bodo posnetek lahko ogledali na televizijskih zaslonih.Na 51. festivalu je sodelovalo deset ansamblov, in sicer Srčni muzikanti, Ansambel Tik-Tak, Peklenski muzikantje, Pvaninski abuhi, Ansambel Štravs, Ansambel Gregorja Kobala, Slovenke, Vrli muzikanti, Ansambel Lun'ca in Petovia kvintet. Vsi so se predstavili s po dvema skladbama, eno tekmovalno in eno iz zakladnice. Vse je poslušala strokovna komisija, v kateri so biliin, komisijo, ki je ocenjevala besedila, pa so sestavljaliin. Strokovna komisija za glasbo je Korenovo plaketo za najboljšo vokalno izvedbo podelila Pvaninskim abuhom za skladbo Polnočni ples, najboljši kvintet pa so postale Slovenke, ki so se predstavile s skladbo Hočem polko. Najboljši ansambel med nekvintetovskimi zasedbami je postal Ansambel Lun'ca, ki se je predstavil s skladbo Čudežni deček, nagrado občinstva za najlepšo skladbo pa so prejeli domačini – Petovia kvintet za skladbo Ena je le domovina. Nagrada za najboljše besedilo je šla v roke, ki je napisal besedilo za pesem Poljubi me za dobro jutro, izvedli so jo Vrli muzikanti.Člani Petovia kvinteta so se nagrade občinstva zelo razveselili.inso bili ob 50-letnem jubileju festivala razglašeni tudi za hišni ansambel družbe Radio-Tednik Ptuj, lani pa so tekmovali s skladbo Ena je le domovina avtorjev(melodija) in(besedilo). Obenem so bili Petovia kvintet tudi edini ansambel, ki se je razveselil dveh festivalskih nagrad. Na 4. festivalu pod Pohorjem v Oplotnici, ki je bil poleg ptujskega edini lani izvedeni festival, so s skladbo Polka za Tjaža prejeli prvo nagrado strokovne komisije in prvič prejeli zlato plaketo Bratov iz Oplotnice.»Za to skladbo se skriva resnična zgodba. Naš Kristijan je namreč junija lani povil prvorojenca, sina, vsa čustva, ki so ga prevevala ob tem, pa je v besedilo strnila odlična tekstopiska, ki ima izjemen pesniški talent, medtem ko je živahno polko uglasbil in aranžiral, ki je v Oplotnici prejel nagrado za najboljši aranžma. Obeh festivalskih uspehov smo bili seveda izjemno veseli in smo na ta račun potočili tudi nekaj solz. Predvsem pa smo hvaležni za vso podporo vseh naših zvestih oboževalcev, ki nas povsod, kjer lahko, spremljajo in nas podpirajo,« je misli strnila pevka Petovia kvinteta Larisa Majcen.