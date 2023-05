Prvi polfinalni večer Evrovizije, na razpolago 10 finalnih vstopnic (V ŽIVO)

V britanskem Liverpoolu se bo danes začelo vsakoletno tekmovanje za pesem Evrovizije. Letošnje izvajalce iz 37 držav, iz Slovenije skupino Joker Out, so slovesno pozdravili v nedeljo s sprejemom na turkizni preprogi, nocoj pa se jih bo prvih deset pomerilo v prvem predizboru.

V nocojšnjem predizboru bodo nastopili predstavniki Finske, Švedske, Norveške, Izraela, Češke, Moldavije, Srbije, Hrvaške, Švice in Portugalske. Sodeč po stavnicah je v današnjem predizboru skoraj gotovo, da se bosta v finale uvrstili Švedska, ki jo znova zastopa nekdanja evrovizijska zmagovalka Loreen (stavnice napovedujejo zmago, op.p.), in Finska, ki se na stavnicah, tudi ko gre za končno zmago, uvršča tik pod vrh. Prvi polfinale velja za 'močnejšega'.

Joker Out bodo v četrtkovem drugem predizboru nastopili kot sedmi po vrsti, ob njih pa še predstavniki Avstrije, Avstralije, Cipra, Armenije, Gruzije, Litve, Estonije, Grčije in Belgije. Finale Evrovizije bo v soboto.

Danes ne bomo glasovali

Gledalci in poslušalci iz sodelujočih držav bodo lahko glasovali preko telefonskega in sms glasovanja, za gledalce iz držav, ki se lahko udeležijo Evrovizije, vendar letos ne sodelujejo, pa so pripravili glasovanje preko telefonske aplikacije in na uradni spletni strani prireditve. Ker Slovenija nocoj ne sodeluje, glasovanje iz Slovenije tako ne bo mogoče.