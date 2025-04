Prvi koncert: mladi Mirniki na odru z legendami

To soboto, 5. aprila, se bodo v telovadnici OŠ na Ljubečni pri Celju prepletle medgeneracijske glasbene vezi. Ansambel Gašperja Mirnika, najmlajši v zgodovini narodnozabavnih ansamblov pri nas, ki se je lani po številu prejetih nagrad na festivalih vpisal med najbolj uspešne, bo na svojem prvem samostojnem koncertu gostil dve legendarni primorski zasedbi: Primorske fante, ki so na sceni več kot pol stoletja, in Beneške fante, ki so ena najstarejših delujočih zasedb, muzicirajo že vse od leta 1952, torej 73 let. Vsi najbolj poznamo njihovo vižo Rdeči cvet.

Mladim Štajercem in Primorcem bosta delala družbo posavski ansambel Hervol in tercet Originali, za smeh bo poskrbel Klobasekov Pepi, zaigrala bo domača Godba na pihala Ljubečna, zaplesali bodo plesalci folklorne skupine iz Kamnika.

Na Ljubečni bo torej zbrana Slovenija v malem. A največji poudarek bo seveda na gostiteljih, Ansamblu Gašperja Mirnika, ki je na sceni šele od leta 2022. Nedavno so posneli peto avtorsko skladbo, polko z naslovom Mamica naša, katere avtorja sta Bojan Lugarič in Vera Šolinc. Zanjo so že posneli videospot, v živo pa jo bodo prvič predvajali na koncertu na Ljubečni. Mlade glasbenike bomo videli v nekoliko prenovljeni zasedbi; ansambel vodi harmonikar Gašper Mirnik, po njem se sestav tudi imenuje, pevka je Tia Prah, pred kratkim pa sta se jima pridružila nova člana, basist Benjamin Arcet in kitarist Žiga Dremelj, ki sta prinesla nekaj sveže energije.

5. avtorsko skladbo so posneli nedavno.

Kakovosten mlad ansambel

Da gre za kakovosten mlad ansambel, dokazujejo doslej osvojene lovorike. Prvo, in sicer nagrado občinstva, so prejeli že po dveh mesecih nastopanja v letu 2022 na prireditvi Pokaži, kaj znaš v Dobju pri Planini, istega leta so prejeli nagrado za najboljše besedilo in najbolj izviren nastop s skladbo Make up na Festivalu Dolenjske Toplice. Na obeh prireditvah so bili uspešni tudi v letu 2023, največ festivalskih nagrad pa so osvojili lani in se zato vpisali med najuspešnejše narodnozabavne ansamble. S konkurenco so pometli na festivalu v Števerjanu ter v Oplotnici, kjer so prejeli najvišji priznanji, srebrno pa so znova osvojili v Dolenjskih Toplicah.

Zmagali so še na natečaju za naj pesem poletja na Radiu Veseljak, za nagrado pa so nastopili pod Avsenikovo marelo na lanskem festivalu Avsenik v Begunjah na Gorenjskem.