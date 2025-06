Prva Popstars uspešnica: Pesem je ponarodela, zato imam do nje strahospoštovanje

Potem ko so se januarja vrnili z odmevnim šovom v Media Centru, so pevci, zbrani v projektu Popstars, zdaj izdali še svojo prvo skladbo. Za himno Popstars poletja 2025 so izbrali uspešnico Cela ulica nori. »Ko smo razmišljali, kateri hiti so zaznamovali čas ob prelomu tisočletja, se je na vrhu seznama znašla prav pesem, s katero so Kingstoni leta 1998 osvojili drugo od svojih treh zmag na MMS. To je res lep, sončen komad, ki kar sili k plesu, povrhu pa je ob tekstopiscu Daretu Kauriču soavtor naš 'hišni' producent Zvone Tomac.

11 pevcev in pevk boste v animirani različici zagotovo spoznali.

Z Natko sta postala par prav ob tisti zmagi Kingstonov, Mark iz Game Over pa je kot najstnik plesal v videospotu. Težko bi izbrali bolj primerno pesem. Pravzaprav se zdi, kot da je pesem izbrala nas,« pojasnijo pevci. »Ustvarjanje skladbe je bilo zanimivo in stresno hkrati,« pravi prekaljeni producent Zvone in doda: »Pesem je ponarodela, zato imam do nje strahospoštovanje. Pa čeprav je moja. To je, kot bi šel na lepotno operacijo, a ne veš, ali boš domov odšel boljši ali slabši. Marsikaj gre lahko narobe. Je bilo pa super delati z vsemi enajstimi pevci hkrati, ker je z vseh koncev 'sekala' pozitivna energija, kar je vedno dobra popotnica za studijsko delo. Še preden smo se lotili dela, sem projekt predstavil tudi Kingstonom; navdušeni so bili nad idejo in so zadovoljni s končnim izdelkom.«