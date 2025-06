Prometni kaos, vrtoglave cene in varnostno tveganje: prihaja Thompsonov megakoncert

Zagreb se pripravlja na največji koncert v zgodovini Hrvaške, ko bo 5. julija na Hipodromu nastopil Marko Perković Thompson pred kar pol milijona obiskovalcev. Vendar pa organizatorji še vedno niso pridobili vseh potrebnih dovoljenj, mestne oblasti preučujejo prometni elaborat, številne ceste bodo zaprte, parkirišč pa za obiskovalce preprosto ne bo. Organizator vsem, ki ne prihajajo z organiziranimi avtobusi, svetuje prihod vsaj šest ur pred dogodkom in uporabo javnega prevoza.

Za čas dogodka so cene namestitev v Zagrebu eksplodirale. Luksuzno stanovanje v centru mesta se za dve noči oddaja za kar 1.200 evrov, medtem ko je v predmestjih cena nočitve lahko tudi 1.500 evrov. Na družbenih omrežjih so se pojavili ogorčeni komentarji o »pohlepnih lastnikih« in »izkoriščanju zvestih oboževalcev«, pri čemer mnogi opozarjajo na nesorazmerje med ceno koncertne vstopnice in nastanitve.

200 reševalcev in improvizirana bolnišnica

Prav tako zdravstvena oskrba za tako množičen dogodek še vedno ni dorečena. Ministrstvo za zdravstvo napoveduje 200 reševalcev, 26 vozil in improvizirano bolnišnico z 200 posteljami, vendar organizator še ni sklenil vseh pogodb, niti odgovoril na ponudbe državnih služb. Po neuradnih informacijah iščejo cenejše alternative v zasebnem sektorju, saj se jim, kot poroča Jutarnji list , »zdi preveč odšteti 200 evrov na uro za vozilo nujne medicinske pomoči z zdravnikom, medicinsko sestro, voznikom in vso potrebno opremo.«

Kljub pomislekom in logističnim izzivom so vse vstopnice že razprodane. Vse kaže, da bo koncert spektakularen, a tudi velik izziv za infrastrukturo, varnost in organizacijo mesta.