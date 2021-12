Prometna nesreča jih je še bolj povezala

Anasambel Pik je nedavno na radijske postaje in med poslušalce poslal novo polko z naslovom Prijatelji za vedno. Skladba je nekoliko posebna, saj je besedilo nastalo na osnovi resničnega dogodka, ki so ga doživeli in ni bil ravno prijeten. Fantje so namreč pred tremi leti med vračanjem z enega od nastopov doživeli prometno nesrečo.

Ansambel Pik je letos na festivalu v Oplotnici predstavil skladbo, ki ima za vse fante prav poseben pomen. FOTO: MOJCA MAROT

Ta se je na srečo končala le z lažjimi poškodbami, jim je pa kljub temu dala misliti, zato so dogajanje opisali odličnemu tekstopiscu Mateju Trstenjaku in nastalo je besedilo, na katero je melodijo skomponiral njihov član Jan Čater, pri nastanku aranžmaja pa so sodelovali vsi člani.

»Zelo smo veseli, da nam je uspelo v svet poslati novo skladbo in videospot za pesem Prijatelji za vedno, saj ima prav zaradi resnične zgodbe, ki smo jo vtkali vanjo, za vse nas posebno vrednost. Še posebno smo veseli, da se z njo prvič tudi uradno predstavljamo v nekoliko prenovljeni zasedbi, z novim članom, basistom Brankom Bratcem,« nam pove Jan in doda, da četudi je vsebina žalostna, to ni valček, kot bi mnogi morda pričakovali, temveč polka, saj je zmagalo prijateljstvo in jih je ta dogodek še bolj povezal.

»Zato upamo, da bodo tudi poslušalci ob ogledu videospota in poslušanju začutili to, kar se je dotaknilo nas. Ne nazadnje gre melodija lepo v uho,« še pove Čater, hvaležen Mateju Trstenjaku, ki mu je uspelo spisati odlične rime. Videoprodukcija Pratnemer z Andrejem Pratnemerjem na čelu in Denis Vengust sta poskrbela, da je ta zgodba dobila pravo filmsko videopodobo. »Precej dela je imela z nami tudi maskerka Jana Hribernik, saj je snemanje trajalo kar nekaj ur,« še povedo fantje, ki so k sodelovanju pri spotu povabili nekaj statistov in tako v njem lahko vidimo Urško Skerbiš, Tjašo Jager, Tjašo Kovač, Lariso Bobek, Andraža Kolarja, Blaža Kolarja, Blaža Lavbiča, Petra Freceta, Urgana Uduša in Primoža Pertinača.

»Za pomoč smo zelo hvaležni občini Šentjur in upravitelju Ipavčeve hiše v Šentjurju Rajku Vrečku pa tudi Marjanu Zajšku in Alojziji Zupanc, gasilcem PGD Dobje in še nekaterim, ki so zaslužni, da je bil projekt uspešen,« še pove Jan Čater, ob katerem so v ansamblu Žan Vodeb, Žan Trupej, Matej Frece in Branko Bratec.

Ko doživiš nekaj, kar bi ti lahko v hipu spremenilo življenje, se začneš zavedati pomembnosti vsakega trenutka.

Ansambel Pik je na glasbeni sceni šest let, predstavili so se že na nekaj festivalih. Na Vurberškem festivalu so, denimo, prejeli Šifrarjevo plaketo za najboljšo vokalno izvedbo po mnenju strokovne komisije. Najnovejša skladba Prijatelji za vedno, s katero so se predstavili na letošnjem festivalu v Oplotnici, jih bo spremljala vse življenje. »Ko doživiš nekaj, kar bi ti lahko v hipu spremenilo življenje, se začneš zavedati pomembnosti vsakega trenutka v življenju, ki ga vsi premalo cenimo. Zato se moramo zavedati svoje minljivosti in smo hvaležni za vse iskrene ljudi, ki nas obkrožajo. V resnici smo tudi zaradi nesreče, ki smo jo doživeli, stkali še pristnejše prijateljske vezi,« sklenejo pikovci.