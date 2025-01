Produkcijska nočna mora: film o Michaelu Jacksonu na robu propada

Oktobra naj bi v kinematografe prišel Michael, eden najbolj pričakovanih filmov tega leta, ki temelji na življenju kontroverznega superzvezdnika Michaela Jacksona. V javnost pa je prišla novica, da se stvari močno zapletajo in da bodo morali ustvarjalci nekatere prizore posneti na novo. Po najbolj črnem scenariju naj filma sploh ne bi dokončali.

Govori se, da bi projekt lahko padel v vodo.

V glavni vlogi nastopa 27-letni Jaafar Jackson, nečak pokojnega kralja popa in sin Jermaina Jacksona, ki je pokojnemu stricu menda izjemno podoben, saj govori, poje in pleše povsem kot on. Režija je v rokah izkušenega Antoina Fuquaja, ki je med drugim režiral filme Dan za trening, Pravičnik in zgodovinski akcijski triler Emancipation.

V lanskem intervjuju je napovedal, da bo film »prikazal znana dejstva o umetniku, o moškem, o človeškem bitju. Saj veste, dobri, umazani, zli.« Napovedal je, da se bo dotaknil tudi težkih vprašanj, in prav pri eni od temačnih zgodb se je zapletlo.

Režiser Antoine Fuqua napoveduje, da se ne bo izognil težkim vprašanjem. Foto: Alessandro Bianchi/Reuters

Gre namreč za tisti kontroverzni del zvezdnikovega življenja, v katerem se ustvarjalci ukvarjajo s primerom 13-letnega Jordana Chandlerja. Leta 1992 je namreč deček na sodišču pričal, da je Jackson z njim navezal »žaljive spolne stike«. Pozneje sta sklenila zunajsodno poravnavo v višini 23 milijonov funtov (27,3 milijona evrov), Jacksonu pa zaradi izrečenih obtožb ni bilo treba na sodišče.

178 milijonov evrov znaša proračun za film.

Novinar Matthew Belloni se je dokopal do informacije, da bo treba zaključek filma spremeniti, zlasti problematičen je del, ki se osredotoča na posledice tako imenovanega Chandlerjevega cirkusa. Zdaj vse kaže, da bo za ta del zgodbe treba napisati drugačen scenarij in seveda ponoviti snemanje. V enem od spornih prizorov se sestanejo Jacksonovi odvetniki in zavrtijo posnetek, v katerem Jordanov oče grozi, da bo sinove obtožbe izkoristil za to, da bo uničil Jacksona. Težava je, da so Jacksonovi odvetniki podpisali dogovor, ki jim prepoveduje, da bi zgodbo družine Chandler kadar koli prikazali v dramatizirani obliki.

Začel je v skupini Jackson 5. Foto: Arhiv Michaela Ochsa

Avtor scenarija je trikratni nominiranec za oskarja John Logan, ki je sodeloval tudi pri filmskih uspešnicah Gladiator (režija Ridley Scott), Letalec (Martin Scorsese) in dveh bondiadah, Skyfall in Spectre.

Proračun za film znaša 150 milijonov funtov (178 milijonov evrov). Govori se, da bi projekt lahko padel v vodo, če bi se pri Universalu odločili, da ne bodo podprli novih, a dragih snemanj.