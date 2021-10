Prodala vse svoje uspešnice

Nesporna kraljica rock'n'rolla ni razkrila zneska, ki ga je prejela za svoje glasbeno bogastvo.

je prodala pravice do svoje glasbene zapuščine, ki jo je v šestih desetletjih ustvarjanja napolnila s premnogimi uspešnicami, kot sta denimo What’s Love Got to Do With It in Private Dancer.Enainosemdesetletna babica, ki kljub visoki starosti uspešno kljubuje zakonitostim narave, je svojo dediščino zaupala založniškemu podjetju BMG. Nesporna kraljica rock'n'rolla pa pri tem ni razkrila zneska, ki ga je prejela za svoje glasbeno bogastvo. Čeprav naj bi bil tovrstni posel eden največjih, sklenjenih z enim samim izvajalcem v zgodovini BMG. »Kot za vsakega umetnika je zaščita mojega življenjskega dela, moje glasbene dediščine nekaj osebnega,« je dejala legendarna ameriška pevka, ki je v dolgoletni karieri prodala več kot 200 milijonov plošč in prejela 12 grammyjev. Z rekordno prodajo vstopnic za svoje koncerte pa se je zapisala tudi v Guinnessovo knjigo rekordov.»Prepričana sem, da je moje delo končalo v profesionalnih in zanesljivih rokah,« je še pristavila naturalizirana Švicarka, ki zadnja leta živi v tej evropski alpski oazi.Založba BMG je del medijskega konglomerata Bertelsmann, ki je lastnik vseevropske televizije RTL in založnika Penguin Random House. Zastopa številne zvezde in skupine, kot soinin, Iron Maiden,in, ali ima pravice do njihovih glasbenih del​. »Glasbena pot Tine Turner je navdihnila na stotine milijonov ljudi po vsem svetu in jih še navdihuje,« je zadovoljno povedal izvršni direktor BMGter pristavil, da je podjetju v veliko čast, da lahko zastopajo zvezdo takega kova.