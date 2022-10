Prizore za spot so iskali v Alpah (VIDEO)

Duo Maaraya v zadnjem letu ne miruje in tako sta tudi tokrat Marjetka in Raay svoje oboževalce razveselila z novo pesmijo Življenje, ki jo je Marjetka posnela z izjemnimi vokalisti Kvatropirci. Refren pesmi je dobro znan vsem slovenskim gledalcem, ki napeto spremljajo zgodbo serije Ja, Chef! Odzivi nad pesmijo, ki sta jih dobivala zakonca, ki sta jo tudi napisala, so izjemni.

Marjetka in Raay najavljata tudi album, ki bo izšel v začetku prihodnjega leta.

»Po nizu življenjskih zgodb, kot so Drevo, 1000 let, Zdaj pa greš, sva zbirki ustvarjanja dodala še pesem Življenje, s katero napovedujeva tudi istoimenski album, ki izide v začetku prihodnjega leta. Boljše kombinacije kot z izjemnimi vokalisti, Kvatropirci, ki jih občudujem, pa si za to pesem ne bi mogel zamisliti. Fantje izjemno zvenijo tudi v nekoliko drugačnem zvoku, kot smo jih vajeni, sam pa sem pri svojem ustvarjanju od nekdaj ljubitelj kombinacij in duetov. Tale ima očitno nekaj, kar se je ljudi dotaknilo. Na družabnih omrežjih smo prejeli ogromno sporočil, upal bi si reči, da celo več kot 300, kdaj, zakaj, katera pesem je to in kdaj bo izšla. Kakšna popotnica!« navdušenja ne skriva Raay. Zadovoljna je tudi Marjetka.

»Še preden je bila pesem izdana, smo dobili ogromno sporočil, kdo to poje, saj se delčki pesmi že več kot leto dni pojavljajo v seriji Ja, Chef! Kljub temu da ne gre za uvodno pesem ali tematsko pesem serije, enostavno v ljudeh nekaj premakne. Kaj takega se nama že pred samim izidom še ni zgodilo,« je Marjetka opisala navdušene odzive poslušalcev.

Poseben podvig je bilo tudi snemanje prelepega videospota na Kamniškem sedlu. Do lokacije so namreč opravili več kot tri ure dolg vzpon celotne snemalne ekipe. Prizori v Kamniško-Savinjskih Alpah, na več kot 1900 metrih nadmorske višine, pomenu pesmi Življenje dajejo globino, o kateri govori besedilo. Nad odzivi pa so več kot navdušeni tudi Kvatropirci. »Nikoli si ne bi mislili, da lahko neizdana pesem pritegne toliko pozornosti in navdušenja. Verjamemo, da tudi zato, ker je besedilo izjemno navdihujoče. Tudi nas je takoj prevzela, je nekaj novega, svežega za nas, zagotovo pa v kombinaciji z Marjetkinim vokalom in našim večglasjem prinaša svež zvok,« je komentiral kvatropirec Tomaž Krt.