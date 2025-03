Pritlikavci na nogah: v imenu politične korektnosti so jih izpustili

Pritlikavost je posledica prirojene bolezni, imenovane ahondroplazija, ki povzroči, da so tisti, ki jo imajo, precej nižje rasti od drugih ljudi. Od priljubljene nanizanke Igra prestolov, v kateri je igralec s pritlikavostjo igral eno od glavnih vlog, so pritlikavi igralci postali priljubljeni in iskani, zdaj pa jih je doletel hladen tuš. Kontroverzna Disneyjeva Sneguljčica, ki prihaja na filmska platna v teh dneh, je izdelala palčke s pomočjo računalnikov, namesto da bi najela ljudi. Uporaba računalniško ustvarjenih slik (CGI) pa je užalila in prizadela pritlikavce, vključno s tistimi, ki so že nastopili kot palčki v kateri drugi priredbi pravljice.

Zanje že tako ni veliko vlog.

Choon Tan bi z veseljem zaigral v filmu. Foto: Anbn/Profimedia

»Mislim, da se Disney preveč trudi, da bi bil politično korekten, a s tem škoduje naši karieri in priložnostim,« je za Daily Mail povedal 31-letni in 137 centimetrov visoki bodibilder, ki se je pojavil kot škrat v Sneguljčici v gledališčih v Weston-Super-Maru in Yeovilu leta 2018. Disneyjevo odločitev je označil za absurdno in diskriminatorno. »Ustvarjanja s CGI ne bi uporabili za vlogo visokega lika, zakaj ga morajo torej uporabljati za pritlikave?« se razburja. Še posebno pereče je, da je že tako malo vlog, v katerih lahko sploh nastopijo.

Podobno meni britanski paralimpijski plavalec Will Perry, pa tudi mnogi drugi pritlikavci v zabavni industriji. »Iskreno mislim, da so tovrstne vloge dobre za male ljudi, kakršna sem jaz,« je pred časom dejala 32-letna Zita Ferry, ki je prav tako nastopala v eni od Sneguljčic. Pritlikavci se bojijo, da jih bodo produkcijske hiše zaradi Disneyjeve odločitve najemale vedno redkeje.

Nova verzija Disneyjeve Sneguljčice se sicer sooča s številnimi kritiki skoraj od začetka snemanja. Poleg očitkov, da podlega woke ideologiji, so jo doletele tudi kritike zaradi izbora glavne igralke Rachel Zegler, ki je po materini strani Kolumbijka. Očitajo ji, da je temnopolta in da ne bi smela igrati junakinje, za katero naj bi bila značilna prav snežno bela polt.