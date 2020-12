Pristni Kraševec opeva burjo

Nabral si je veliko odrskih in studijskih izkušenj.

Kantavtor, pevec, kitarist pa tudi producent, multiinštrumentalist in učitelj glasbe – vse to je, ki je pred dnevi posnel skladbo z naslovom Pihi burja. Ker je pristni Kraševec oziroma je, kot sam reče, doma »szi Kras«, je jasno, da je bila prav kraška pokrajina navdih zanjo.Pertinač je sicer član večjih in manjših zasedb, svojo glasbeno pot je začel na pozavni v Glasbeni šoli Sežana, pozneje pa se je, zaradi želje, da bi igral tudi popularno glasbo, sam lotil učenja kitare. Doslej si je nabral veliko odrskih in studijskih izkušenj, ki jih rad deli z drugimi. V glasbeni šoli poučuje različne vrste kitar, petje pa tudi teorijo. Za pesem Pihi burja je kitare in vse vokale posnel v svojem studiu s prijateljem bas kitaristom, back vokalistom, po tipkah harmonike pa se je sprehodilVolasko je skladbo spravil tudi v končno zvočno podobo. Seveda je pesem dobila videospot, za katerega so kadre posneli na kraški gmajni Gabrk v bližini Sežane, od koder mladi kantavtor tudi prihaja.