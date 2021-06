Prišel je film Starec in štorklja

Svetovna slava

1993. se je začela ganljiva zgodba.

Zgodba o ljubezni med štorkljama, o odnosu med človekom in živaljo, o požrtvovalnosti upokojenega hišnika: po dolgih letih, odkar polni časopisne strani, bosta Klepetan in Malena postala tudi filmska junaka, glavna igralca velike romance, ki se vsako pomlad nadaljuje na strehi hiše v vasi Brodska Varoš v Slavoniji.Starec in štorklja je dokumentarni film, ki je ovekovečil ganljivo zgodbo in jo že predstavlja na velikih platnih pri naših južnih sosedih. Scenarij je dobro znan tudi nam.skrbi za samico že od 1993., ko jo je našel ustreljeno z zlomljenim krilom v bližini svojega doma. Ni mogla več leteti, zato ji je zgradil gnezdo na strehi hiše, in pri njem je tudi ostala.Čez zimo ji uredi dom v toplem in zaprtem prostoru, v skoraj treh desetletjih pa se je med njima razvilo pravo prijateljstvo, družinska navezanost, pove Stjepan: »Zelo sva navezana drug na drugega. Malena je kot moja vnukinja. Zaradi nje ne potujem, poleti ne grem na morje, tudi prijatelje zanemarjam, da lahko skrbim zanjo in sem ji vedno na razpolago. Kupujem ji ribe, a je zdaj težko dobiti kakovostne, zato imam z njeno prehrano kar veliko dela.« Gnezdo na strehi hiše redno obnavlja, da lahko Malena in njen Klepetan, ki se jima je pridružil leta 2002, skrbita za svoj zarod v urejenem domovanju. Do zdaj sta na svet spravila že kar 66 potomcev!Štorklja vsako pomlad nestrpno zre v nebo in čaka svojega izbranca, ki do nje preleti 13.000 kilometrov, iz Južne Afrike. Tudi letos je malce zamujal, a sta se nazadnje le združila in razveselila tako domače kot tuje medije. A tudi njuna zveza je doživela vzpone in padce. Neko pomlad, ko je izmučeni Klepetan dosegel svojo izbranko, jo je v gnezdu zalotil z drugim! Tekmeca je hitro nagnal, svoji Maleni pa oprostil skok čez plot, vsakdo si zasluži še eno priložnost, učita štorklji. Njuna zgodba je že dolgo znana milijonom po svetu, saj potrjuje, da lahko ljubezen premaga vse ovire in da sta si tudi človek in žival lahko v neverjetno oporo; on ji je rešil življenje, ona mu ga izpolnjuje, pove Stjepan.In ko se jeseni Klepetan poslovi in odpotuje, se Malena in njen skrbnik znova zbližata ter si krajšata dneve do naslednje pomladi. Dokumentarni film je nastajal šest let.