Priredili so ponarodelo Krvavo roužo

S kakovostno izvedbo in bogatim programom Marko

banda ohranja glasbeno izročilo Prekmurja. FOTO: OSTE BAKAL

Znana prekmurska glasbena skupina Marko banda, ki letos v nepravem, koronskem času praznuje 30 let delovanja, je bila med prvimi v samostojni Sloveniji, ki so se vse od začetka načrtno ukvarjale s poustvarjanjem in ohranjanjem ljudske glasbene dediščine. Tokrat nam ponuja prvo izmed skladb nastajajočega albuma – Krvava rouža (Krvava roža).Če so člani Marko bande do zdaj vztrajali pri kar se da izvirnem prenosu melodij preteklosti v sedanjost, s Krvavo roužo vendarle nekoliko odstopajo od ustaljene prakse. Ponarodeli skladbi, ki so jo poznali in prepevali na širšem območju panonskega prostora in je v nekem obdobju dobila domovinsko pravico tudi v Prekmurju, so dodali slovensko besedilo.Ob prvem poslušanju se bo v spomin zarisala morda zgolj kot melodija, že ob naslednjem pa bo poslušalčevo uho zaznalo bogastvo prekmurskega narečja izpod peresa večkrat nagrajenega prekmurskega in slovenskega pisatelja in pesnika. Sicer pa je skupina za letošnjo jesen pripravljala velik jubilejni koncert s številnimi gosti, a si člani žal delijo koronsko usodo številnih drugih glasbenikov po vsem svetu.Z novimi skladbami, ki so jih iztrgali zobu časa in se bodo gotovo pridružile preostalim prekmurskim ljudskim melodijam, pa želijo vsaj malo zakrpati luknjo v ustvarjalnosti tega čudnega obdobja.