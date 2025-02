Pripravite telefone, zvečer bomo izbirali evrovizijskega predstavnika (VIDEO)

Nocoj bomo spet izbirali predstavnika, ki bo Slovenijo zastopal na izboru za pesem Evrovizije. Izbor bo potekal v dveh krogih, najprej bodo na vrsto prišlo pet petčlanskih strokovnih žirij: žirija glasbenih izvajalcev, ustvarjalcev in producentov, televizijska in radijska žirija, žirija ljubiteljev evrovizijske popevke ter žirija mednarodnih spletnih vplivnežev na področju Pesmi Evrovizije. Ti bodo izmed 12 skladb izbrali dve, ki se bosta uvrstili v drugi krog glasovanja, takrat pa boste na vrsto prišli vi, gledalci in gledalke, poslušalci in poslušalke.

Ne more iz svoje kože

Izbor bo pester, izvajalci so se javnost že predstavili minulo soboto in ni presenečenje, da je veliko pozornosti požel Klemen Slakonja, ki ni le odličen pevec, temveč tudi imitator in v tem slogu je bil videti tudi njegov nastop. Oblekel se je namreč v lanskoletnega zmagovalca pesmi za Evrovizijo Švicarja Nema.

Klemnova evrovizijska pesem sicer nosi naslov How Much Time Do We Have Left, je namreč eden tistih, ki se je odločil, da domovine na evropskem odru ne bo zastopal v materinščini. Menda zato, ker besedilo v slovenščini ne bi zvenelo tako, kot si je zamislil. Omenjena skladba sicer ni tipično evrovizijska, a zadnja leta je resnično težko reči, kaj »tipično evrovizijsko« sploh je, saj se vedno znova najdejo predstavniki, ki s povsem svojim slogom očarajo gledalce in poslušalce.

Prepevali bodo v angleščini

Poleg našega vsestranskega umetnika so se za nastop v angleščini odločili še PolarAce, mladi glasbenik, ki bo predstavil skladbo z naslovom Kind, ki jo odlikujeta izredno pozitivna melodija in besedilo, pa seveda naslov, ki v slovenščini pomeni »prijazen«.

Tudi svetlolasa July Jones se je odločila za pesem v angleškem jeziku, ne nazadnje že nekaj časa živi v Londonu. New Religion je plesna in hitra skladba, prav tako kot tista, ki so se jo odločili predstaviti Astrid & The Scandals. Nosi naslov Touché in tudi njeno besedilo je v angleščini.

Devetnajstletna Trine bo v angleščini prepevala o milini, kot pravi, pa je njena pesem Grace najbolj evrovizijska do zdaj. Precej evrovizijsko zveni tudi Frederick’s Dead, kot je naslov pesmi metalske skupine RAI, ki za nocoj napoveduje presenečenje.

Vrača se Jon Vizetič

Na odru Eme bo ponovno stal Jon Vizetič, predstavil bo posebno in energije polno pesem z naslovom Vse ti dam, spomine na poletje pa bo z ritmi in melodijo obudila Anna s pesmijo Čau. Poleg Jona in Anne bo v slovenščini prepevala še Eva Pavli, ki bo v pesmi z naslovom Niti dokazala, da se dobro razume z izredno visokimi notami, posebno izkušnjo pa obljublja Kiki, ki o svoji skladbi 0-ou! pravi, da je z njo ubesedila svoj notranji glas. Nocoj bomo poslušali še dve pesmi v slovenščini – ZveN bo predstavila pesem Divja, Žan Videc pa Pusti, da gori.

Gostitelja izbora bosta lanskoletna predstavnica Slovenije Raiven in Gregor Strasbergar - Štras iz skupine MRFY.