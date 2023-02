Pripravite se, nocoj bomo prvič slišali letošnjo pesem za Evrovizijo

Letošnje leto izbor za slovensko predstavnico za evrovizijsko pesem poteka nekoliko drugače. Strokovna žirija je sama izbrala izvajalca pesmi - tj. mlada, a zelo popularna skupina Joker Out. Pesem z naslovom Carpe Diem pa bodo premierno predstavili šele danes v oddaji na RTVS.

Fantje imajo zadnje čase izjemno naporen urnik, kljub temu pa so si vzeli čas in poklepetali s Tomažerm Miheličem za Slovenske novice. »Zdaj je pravi čas, da kujemo železo, ki ni vroče, ampak je vrelo. Dolgo smo čakali na svojo priložnost, zato ne mislimo tarnati, da smo utrujeni. Držimo skupaj in se znamo podpreti, ko vidimo, da je nekdo na robu z močmi. Včasih zaspimo kar na mizah v garderobi, vsaj za nekaj minut, da si opomoremo. Takšno je pač rokenrol življenje,« se nasmehne Bojan Cvjetićanin, pevec in avtor besedil. »Naučili smo se, kako si razdeliti delo, hvaležni pa smo tudi za nepozabno spremljevalno ekipo, ki s trdim delom poskrbi, da nam je prihranjena marsikatera skrb.

Javnost njihov uspeh enači z razkošjem, v resnici pa so nenehno na poti, po studiih in koncertnih dvoranah. Za večerje ob sproščenem druženju jim zmanjka časa, malo pa ga ostane tudi za spanec. »Naši mladost in energija nas držita pokonci. Čeprav smo vso pozornost usmerili v misijo Liverpool, to ne pomeni, da pri tem ne uživamo. Snujemo nove ideje in se trudimo, da bi jih lahko čim bolj temeljito izpeljali. Zdaj ni pravi čas za tarnanje, ampak za trdo delo,« strategijo skupine predstavi njihov bobnar Jure Maček. Kaj vse so nam še povedali, preberite v prispevku: Evrovizijski Joker Out: Znamo preskakovati ovire (FOTO)

Predstavitev bomo spreljali v živo. Spremljajte z nami in komentirajte.