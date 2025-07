Pripravili že 22. divaški Poklon, izbranec je vsestranski štajerski igralec

Na Škrateljnovi domačiji v Divači je Slovenska kinoteka v sodelovanju z Občino Divača v okviru počastitve občinskega praznika pripravila že 22. Poklon. Letošnji je bil posvečen izjemnemu igralcu Vladu Novaku, ki je ustvaril že 33 vlog v celovečernih filmih ter 37 v televizijskih filmih, dramah in serijah.

Leta 2019 je za svoje ustvarjanje na področju filmske in televizijske igre prejel najvišje stanovsko priznanje – nagrado bert. Številne zbrane sta pozdravila divaški podžupan Mario Benkoč in direktorica Slovenske kinoteke Ženja Leiler Kos, ki je poudarila Novakovo izjemno natančno, občutljivo in prefinjeno igro. Med njegovimi liki je izpostavila vlogo Gajaša v filmu Marka Naberšnika Petelinji zajtrk, ki si ga je od leta 2007, ko je bil prvič predvajan v slovenskih kinematografih, ogledalo več kot 183.000 gledalcev.

V pogovoru z igralko Saro Gorše je Novak razkril marsikatero zanimivost iz svoje bogate kariere. Obiskovalci so si v letnem kinu ogledali projekcijo filma Petelinji zajtrk na 35-mm traku, dogajanje je popestril domači saksofonist Tomaž Nedoh. Poskrbeli so tudi za prigrizek in srečanje ob odličnih primorskih vinih, ki sta jih ponudila vinarja Cesarjeve kleti iz Utovelj in Vina Deci iz Planine.