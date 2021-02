Primorski in Špadni fantje združili moči

Špadni fantje še čakajo na nastop v finalu festivala Slovenska polka in valček.

V videospotu so pokazali nekaj destinacij na naši Obali, ki jih je vredno obiskati.

Špadni fantje se pripravljajo na nastop na festivalu Slovenska polka in valček, na katerem se bodo predstavili z valčkom Tvoje ljubezni dotik.

45

let so že na sceni Primorski fantje.

Zamisel o skupnem projektu se nam je porodila že davno. Špadni fantje že vrsto let preigravamo venček Primorskih fantov, ki smo ga ob neki priložnosti sestavili sami iz njihovih največjih uspešnic. Konec januarja letos pa smo člani obeh zasedb prvič sedli za skupno mizo in se ob kavi strinjali, da je venček dobro sestavljen in da je čas, da ga v studiu tudi posnamemo. A še preden nam je to uspelo realizirati, je prišla epidemija koronavirusa, ki je zaustavila vse, tudi nas,« nam pove, klaviaturist in kontrabasist Špadnih fantov, ki jih sestavljajo še pevka, harmonikarin kitarist»A smo se hitro prilagodili in začeli vaditi doma, takt za taktom, in čakali, da se koronski ukrepi sprostijo in se snemalni studii spet odpro. No, to smo tudi dočakali. Vmes smo imeli še nekaj nastopov, pretežno na porokah. Ko se je sezona zaključila, pa smo se Primorski in Špadni fantje odpravili v studio,« nam je povedal Matej Šček.A septembra se je začel drugi val okužb in regije po Sloveniji so se spet začele barvati rdeče. »Zato smo se Špadni in Primorski, ki smo imeli že prej v načrtu, da bomo za venček posneli tudi videospot, hitro odpravili v akcijo. Teden pred zaprtjem občin smo se organizirali, zbrali vse potrebne rekvizite, izbrali lokacije za posamezne kadre in se odpravili na Obalo, natančneje v Izolo, kjer smo si z, pevko Primorskih fantov, še skupaj ogledali posamezne točke, na katerih smo nato snemali prizore: palačo Besenghi degli Ughi, park Pietro Coppo, nekaj izolskih ulic v starem mestnem jedru, plažo pri svetilniku ter gostilno Morski val.Ker smo videospot snemali v lastni produkciji, je bilo z načrtovanjem še veliko več dela, čas pa ni bil naš zaveznik. A nam je kljub temu uspelo vse posneti do teme, tudi vreme nam je bilo še kar naklonjeno. Ko smo v gostilni Modri val posneli še zadnji kader, smo snemanje zaključili z večerjo in prijetnim klepetom,« nam je zaupal Šček, ki ne skriva, da Špadni fantje zelo spoštujejo Primorske fante, ti so na sceni polnih 45 let in so se izkazali kot odlični glasbeniki.»Njihove in seveda tudi naše igralske in pevske sposobnosti si že lahko ogledate v videospotu, ki smo ga na naših spletnih straneh premierno pokazali minuli petek. Primorskim fantom smo za to izkušnjo izjemno hvaležni in smo počaščeni, da smo lahko z njimi združili moči. Ker je Primorska regija najšibkejša po številu delujočih narodno-zabavnih ansamblov, je seveda prav, da toliko bolj spodbujamo in negujemo to zvrst glasbe in spodbudimo k igranju narodno-zabavnih skladb tudi druge zasedbe,« nam še povedo Špadni fantje, ki imajo s Primorskimi fanti še eno zanimivo skupno lastnost.Obe zasedbi imata v imenu zgolj fante, čeprav imata pevki, ki z izjemnim glasom in stasom dajeta vsakemu posebej svoj čar. Poznajo pa ju tudi poslušalci. Pri tem izstopa Ivica, ki se od nekdaj rada zavrti na odru v svojih mornarskih in drugih pisanih krilcih.V letošnje leto, za katero nihče ni slutil, da bo minilo povsem brez veselic, poroke in rojstnodnevne zabave pa so bile redke, so Primorski fantje vstopili pomlajeni s tremi novimi člani, ki so v ansambel vnesli svežino in novo energijo. Ob Ivici inso to kitarist, Ivičin sin, harmonikarin bas kitarist, klaviaturist in saksofonist. Letos so, kljub koroni, posneli nekaj novih pesmi in videospotov, trenutno pa se pripravljajo na izid novega albuma. »In seveda upamo, da bomo drugo leto te pesmi spet lahko igrali v živo našim oboževalcem, ki jih ni malo,« pravi Ivica Vergan.Špadni fantje se pripravljajo še za nastop na festivalu Slovenska polka in valček, na katerega so se uvrstili oktobra, a so ga na RTV Slovenija zaradi poslabšanja epidemiološke situacije odpovedali in prestavili v bližnjo prihodnost. Predstavili se bodo z valčkom z naslovom Tvoje ljubezni dotik, katerega avtorja sta, ki je napisal glasbo in aranžma, ter, ki je spisala besedilo. »Virus je tudi nam, Primorcem, upočasnil življenje in tako kot mnogi ansambli smo tudi mi pogrešali predvsem veselice. Je pa bilo zato več časa za zbiranje gradiva za naše nove avtorske skladbe, vaje in snemanja. In še nekaj novih pesmi čaka, da jih posnamemo v studiu in da dobijo tudi videopodobo,« so nam še zaupali Špadni fantje.In katere skladbe slišimo v venčku? Polki Karamela in Na Montećukoli avtorice Ivice Vergan ter polki Z vešpo rumeno te bom ujel in Šinjorina balerina avtorja Bogdana Gerka.