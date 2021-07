Primorski fantje dočakali prvi letošnji špil

Vzdušje je bilo fantastično, ko smo končno stopili na pravi oder in igrali tako rekoč vso noč.

Nastopila je tudi Brkinska godba 2000 z Nušo Derenda. FOTOGRAFIJI: OSEBNI ARHIV

»Minulo soboto smo končno tudi mi dočakali celovečerni špil v nabito polnem šotoru v osrčju Brkinov v vasici Markovščina. Plesalo je vse, tako otroci kot mladina, pa odrasli srednjih let in starejša generacija. Kar verjeti nismo mogli, kakšno vzdušje je bilo. Srečni smo bili vsi, tako publika kot tudi mi, saj nas je ta nastop, ki smo ga čakali eno leto, napolnil s pozitivno energijo. Vzdušje je bilo fantastično, ko smo končno stopili na pravi oder in igrali tako rekoč vso noč. Ljudje pa so prav tako noreli z nami do jutranjih ur. Bilo je, skratka, nepozabno,« nam je povedal, harmonikar Primorskih fantov, ki so se lani v začetku leta publiki predstavili v nekoliko prenovljeni in pomlajeni zasedbi, a zaradi pandemije koronavirusa sploh še niso imeli priložnosti, da bi nastopali na veselicah in koncertih.Organizator druženja v Brkinih je bila mladina iz Markovščine, ki je v sodelovanju z občino Hrpelje-Kozina še pred nastopom Primorskih fantov povabila tudi Brkinsko godbo 2000 z gostjo. Sicer pa so Primorski fantje, v katerih poleg Nika Polesa, vsem dobro znaneinigrata šein, doslej nekajkrat nastopili le v različnih radijskih in televizijskih oddajah. Videli jih bomo v Poletnem pozdravu, glasbeni oddaji, ki jo to poletje vodi na TV Slovenija, posneli so že tudi silvestrsko oddajo, ki jo bomo konec leta videli na Golici TV.A daleč najbolje se počutijo na odru, pod katerim so njihovi oboževalci, s katerimi lahko skupaj, v živo, tudi zapojejo. A na žalost takšnih priložnosti letos še ni veliko. Zato so tiste redke toliko bolj zaželene in potrjujejo, da si tudi ljudje še vedno želijo veselih druženj.