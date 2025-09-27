Priljubljeni glasbenik, ki je všeč tudi Dončiću, ima kup zdravstvenih zapletov

Priljubljeni španski glasbenik Leiva bi moral nastopiti v kastiljski Guadalajari, toda zaradi težav z zdravjem je bil prisiljen odpovedati koncert. José Miguel Conejo Torres, kot je njegovo pravo ime, trpi za okužbo dihal, vključno z akutnim faringitisom in tonzilitisom jezika. Čeprav ni znano, ne kdaj se bo pevec vrnil na oder ne kakšna bo usoda prihodnjih velikih koncertov v Španiji in Južni Ameriki, bodo tistim, ki so kupili vstopnice, vrnili denar.

Stadion v španski Guadalajari je ostal brez nastopa priljubljenega glasbenika. FOTO: arhiv atletskega kluba CAUG

»Z obžalovanjem sporočamo, da ne bo Leivovega koncerta v Guadalajari. Dogodek smo odpovedali zaradi zdravstvenega stanja, ki se je v zadnjih urah pred koncertom močno poslabšalo,« so zapisali v izjavi za javnost. Leiva in njegova ekipa sta poskušala dogodek prestaviti na poznejši datum, a to ni bilo mogoče. »Globoko obžalujemo, da nismo nastopili ob predvidenem času. Hkrati se opravičujemo za morebitne nevšečnosti, ki jih ta situacija povzroča našim oboževalcem.«

Leivo je že večkrat javno govoril o svojem zdravju. Med drugim ima hipohondrijo, a naj bi se stanje počasi izboljševalo. »Ne hodim več dvakrat na teden na urgenco. Enkrat sem se med odpiranjem vrat zelo starega kombija rahlo udaril v čelo. Po nekaj minutah sem opazil, da je moja glava rahlo nagnjena v levo. Po 45 minutah sem šel na urgenco,« je povedal v priljubljeni televizijski oddaji El Hormiguero (Antena 3).

Ne hodim več dvakrat na teden na urgenco.

Resnejše težave ima z glasilkami. »Imel sem že tri operacije. Več ­mesecev sem bil brez glasu. Imam še druge resne težave, toda ta je zame kot pevca največja ovira.« Od dvanajstega leta ne vidi na levo oko, potem ko je imel nesrečo z zračno puško. V enem od intervjujev je razlagal, da je bil to zanj velik šok, ki ga je oblikoval tako osebnostno kot ustvarjalno.

Leiva je soavtor pesmi Lady ­Madrid (v skupini Pereza), ki je všeč ­tudi slovenskemu košarkarju Luki Dončiću. Seveda še iz časa, ko je igral za ­madridski Real. Pozneje so na Dončićevo željo nekajkrat iz zvočnikov spustili ravno to pesem pred tekmami v ligi NBA. A Leiva ne mara Reala, navija namreč za Atletico. S tem je povezano tudi njegovo umetniško ime, saj je že v mladosti dobil vzdevek Leiva, ker je precej podoben brazilskemu nogometašu Leivinhi, ki je svojčas igral za Atletico.