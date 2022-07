Priljubljena serija tudi s peto sezono

Malce čudaška serija Stranger Things, v kateri se znanstvena fantastika prepleta z grozljivim in v kateri teorije zarote trčijo ob nostalgijo po prejšnjih časih, je pred šestimi leti razburkala televizijsko mrtvilo. Gledalce je že z drugo epizodo prve sezone povsem zasvojila in se upravičeno znašla med elito najbolj gledanih Netflixovih serij, z vsako naslednjo epizodo in sezono pa je le še širila svoj vpliv in si ustvarila že skoraj kult gorečih oboževalcev. O tem zgovorno pripoveduje tudi to, da je s tretjo sezono, ki smo jo požirali leta 2019, podrla vse Netflixove rekorde gledanosti, zdaleč največ pa ima tudi sledilcev na aplikaciji TV Time, s skoraj šestimi milijoni približno pol milijona več kot Igra prestolov.

150 minut je dolga sklepna epizoda četrte sezone.

Kritike je navdušila tudi prva polovica četrte sezone.

Osvajalski pohod nadaljuje tudi s četrto sezono, ki nas je pred male zaslone prikovala konec maja. A šele s prvim odmerkom! Ustvarjalni duo, brata Matt in Ross Duffer, zaradi zasnove četrte sezone, ki sledi kar štirim vzporednim zgodbam, namreč ni imel druge izbire, kot da jo razdeli na dva dela, na drugi del pa bomo morali počakati le še par dni. Nadaljevanje četrte sezone namreč prihaja na Netflix že v petek, in če sklepamo po ocenah prve polovice, ki je ponovno navdušila kritike, nas čaka vrhunsko nadaljevanje. Še več, vrhunsko in rekordno dolgo, saj je epilog četrte sezone z dvema urama in pol prej celovečerec kot epizoda. »Z devetimi scenariji, več kot 800 stranmi, po skoraj dveh letih snemanja in z na tisoče vizualnimi učinki je četrta sezona skoraj dvakrat tako dolga, kot so bile prejšnje.«

Zabave še ne bo konec.

Že pred sedmimi leti sta natančno vedela, kaj in kako. Ko sta brata Duffer namreč poprijela za pisalo in začela ustvarjati serijo Stranger Things, sta že videla vse do konca.

»Pred sedmimi leti sva okvirno spisala in končala celotno zgodbo. Takrat sva predvidevala, da bova Stranger Things razgrnila na štiri ali pet sezon. Izkazalo se je, da bodo štiri premalo, a peta bo zadnja,« sta tik pred premiero druge polovice četrte sezone razkrila, da se še ne bomo poslovili od junakov, ki smo jih vzljubili, popeljali nas bodo namreč še na eno vznemirljivo, skrajno napeto in grozljivo vožnjo. A niti konec pete sezone – kdaj jo bodo začeli snemati in kdaj bo zaživela na televiziji, ni znano – še ne pomeni absolutnega slovesa, Dufferjeva imata v načrtu tudi že spin-off serijo, menda že s podporo Netflixa. »V svetovih, ki sva jih ustvarila s serijo, se skriva še ogromno novih, vznemirljivih zgodb. Nove skrivnosti, nove pustolovščine, novi nepričakovani junaki.«

Uradne potrditve sicer še ni, vseeno pa je Ross dejal, da vzporedno s peto sezono že razvijata zgodbo za spin-off, a da obeh nikoli in nikakor ne bi snemala sočasno. »Ničesar še nisva naredila, saj tega ne želiva početi iz napačnih razlogov,« pa je dejal Matt in dodal, da se vsekakor veseli in komaj čaka, da začneta z bratom pisati tudi to novo poglavje svoje ustvarjalne poti. O tem je razkril le, da moramo pričakovati nepričakovano. »Drugačno bo od vsega, kar pričakujete, tako gledalci kot tudi Netflix.«