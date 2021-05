Prijatelji spet skupaj na svojem kavču

25 let mineva od prve sezone.

Nepozabno doživetje

Po 17 letih bodo spet nastopili skupaj. FOTO: mattyperry4/instagram

Tom Selleck, ki je zaslovel z vlogo v nadaljevanki Magnum P. I., je bil tudi del Prijateljev.

I'll be there for you (tam bom zate),« se začne refren skladbe pod taktirko glasbene skupine The Rembrandts, ki je zaznamovala svet televizijskih nadaljevank v 90. letih prejšnjega stoletja. Na malih zaslonih je namreč kraljevala serija Prijatelji, ki je z glavnimi akterji Rachel Green (igrala jo je), Phoebe Buffay (), Chandlerjem Bingom (), Joeyjem Tribiannijem (), Monico () in Rossom Gellerjem () zabavala gledalce po vsem svetu. Pa tudi pokazala, kaj pomeni biti dober prijatelj. Še posebno če vsak dan z njimi živiš in na udobnem kavču sredi priljubljene mestne kavarne kramljaš o vsakodnevnih stvareh, tako veselih kot žalostnih.V začetku maja je minilo že natanko 17 let od predvajanja zadnjega dela Prijateljev v ZDA, ki je pred televizije privabil 52,2 milijona Američanov, kar je rekord med vsemi nadaljevankami, ki so bile predvajanje v prvem desetletju 21. stoletja. Od takrat so si lahko gledalci po vsem svetu vseh deset sezon v ponovitvah še večkrat ogledali, kar priča o tem, da nadaljevanka ni izgubila svojega šarma. Še manj pa občinstva.In ravno zato ni presenečenje, da so se ustvarjalci Prijateljev, skupaj z glavnimi igralci, odločili, da bodo po vseh teh letih še enkrat stopili skupaj in za 27. obletnico predvajanja prve od skupno desetih sezon za gledalce pripravili še eno nepozabno doživetje. Tokrat v obliki posebne epizode, v kateri pa ne bodo svojih življenjskih izkušenj podajali Rachel, Phoebe, Chandler, Joey, Monica in Ross, ampak bodo na glavnih prizoriščih nadaljevanke (v Monicinem stanovanju in kavarni Central Perk) skupne trenutke podoživljali njihovi igralci sami. Družbo pa jim bodo delali tudi drugi znani igralci, ki so nastopili v posameznih epizodah, kot so ​(Monicin nekdanji fant Richard Burke),(Chandlerjevo nekdanje dekle Janice)​​ ter ​(Rachelina sestra Jill​). Svojemesto pod žarometi si bodo izborili tudi gostje, ki v nadaljevanki niso igrali, med drugim(pakistanska aktivistka za pravico do izobraževanja žensk in najmlajša dobitnica Nobelove nagrade) inKdaj si bo mogoče posebno oddajo Prijateljev ogledati v Evropi, še ni znano. Najprej bodo 27. maja na svoj račun prišli ameriški gledalci, in sicer tisti, ki so naročeni na storitev HBO Max, ki pa pri nas ni dosegljiva. V Sloveniji je trenutno na voljo le HBO Go, kjer pa si je mogoče ogledati vse sezone omenjene legendarne nadaljevanke.