Prihod izraelske predstavnice na Evrovizijo povzročil proteste in kaos v Baslu (VIDEO in FOTO)

Izraelsko predstavnico na Evroviziji, Yuval Raphael, so v Baslu v Švici med vikendom pričakali protestniki in domnevne grožnje s smrtjo, ko je hodila po turkizni preprogi, kar je izraelska televizija Kan prijavila lokalni policiji.

V nedeljo, 11. maja, so predstavniki 37 držav udeleženk Evrovizije 2025 prehodili znamenito turkizno preprogo – ki je bila letos najdaljša doslej, dolga kar 1,3 kilometra.

FOTO: Fabrice Coffrini Afp

FOTO: Fabrice Coffrini Afp

Štiriindvajsetletno Raphael, ki letos zastopa Izrael, so pričakali žvižgi in neodobravanje iz občinstva, eden izmed moških pa naj bi ji namenil grozečo gesto.

Protesti v Baslu potekajo v kontekstu trajajočega konflikta med izraelsko vlado in Hamasom. Izrael se sooča z mednarodnimi kritikami zaradi nadaljevanja vojaških akcij v Gazi, vključno z blokado humanitarne pomoči, kar je povzročilo pomanjkanje hrane in zdravil.

Mnogi pozivajo k bojkotu Evrovizije

Pred začetkom Evrovizije 2025 je več kot 70 nekdanjih tekmovalcev – vključno z zmagovalci – podpisalo odprto pismo Evropski radiodifuzni zvezi (EBU), v katerem so pozvali k izključitvi Izraela iz tekmovanja. Številni oboževalci so prav tako pozvali k novemu bojkotu tekmovanja, potem ko je že leta 2024 prišlo do podobnega bojkota. Podatki, objavljeni dan po finalu, so pokazali, da je Evrovizijo tistega leta v Združenem kraljestvu spremljalo 25 odstotkov manj gledalcev kot leta 2023.

FOTO: Denis Balibouse Reuters

Yuval Raphael, ki je preživela napad Hamasa na festival Nova, naj bi nastopila v drugem polfinalu v četrtek. Po incidentu v Baslu je izraelska televizija Kan primer prijavila lokalni policiji, Raphael pa zaradi varnostnih razlogov ne bo dajala izjav akreditiranim novinarjem.

»Vsi si prizadevamo, da Evrovizija ostane pozitivna in vključujoča«

V izjavi je EBU zapisala: »Zavedamo se zaskrbljenosti in globoko zakoreninjenih mnenj glede trenutnega konflikta na Bližnjem vzhodu. EBU ni imuna na dogajanje v svetu, vendar je skupaj z našimi članicami naša naloga zagotoviti, da ostane tekmovanje univerzalen dogodek, ki z glasbo spodbuja povezovanje, raznolikost in vključevanje. Vsi si prizadevamo, da Evrovizija ostane pozitivna in vključujoča ter svetu pokažemo, kakšen bi lahko bil – ne nujno takšen, kot je,« poroča index.hr.

Preberite še: