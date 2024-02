Prihajajo kar štirje filmi o legendarnih Beatlesih

The Beatles so napovedali razpad skupine aprila 1970, šest mesecev po izidu albuma Abbey Road in mesec dni pred Let It Be. Pred tem je desetletno sodelovanje med McCartneyjem, Lennonom, Harrisonom in Starrom prineslo 14 najbolje prodajanih albumov, skoraj milijardo prodanih plošč in več filmov, a nobeden ni prikazal celotne zgodbe skupine.