Prihaja trilogija Izganjalca hudiča

Mama obsedene deklice bo znova Ellen Burstyn. FOTO: Press

340

milijonov evrov naj bi studio Universal in pretočna platforma Peacock vložila v prihajajočo trilogijo.

Kritiška srenja je izvirniku namenila kar 10 oskarjevskih nominacij, tudi za najboljši film.

Film je le plod domišljije, dogajanje na velikem platnu, naj je še tako srhljivo, pa gledalcu ne more nič. Pa vendar je Izganjalec hudiča, ko je v zadnjih dneh leta 1973 prišel v kinodvorane, očitno odprl vrata v pekel. Ljudem je ob gledanju postajalo slabo, nekateri so bruhali, drugi doživljali napade tesnobe, dogajali naj bi se celo srčni napadi in spontani splavi.Pred nekaterimi kinodvoranami so zato v pripravljenosti čakali rešilci, ponekod so skupaj s kinovstopnicami gledalci dobili vrečke za bruhanje. Izganjalec hudiča, ki ga je po istoimenskem romanurežiral, je vsekakor bil film, o katerem je vsakdo moral imeti mnenje in na katerega se je vsakdo burno odzval, tako ali drugače, kar je pomenilo tudi prepolne kinoblagajne, saj se je danes kultna grozljivka zavihtela na prestol najbolj dobičkonosnih tovrstnih filmov z oznako R, s prestola jo je vrgla šele srhljivka Tisto pred štirimi leti. Podobno uspešen je v očeh kritiške srenje, ki mu je namenila kar 10 oskarjevskih nominacij, tudi za najboljši film, kar je bila čast, ki je pred Izganjalcem hudiča še ni bila deležna nobena grozljivka. Zdaj, skoraj pol stoletja kasneje, pa bomo spet kričali in hiperventilirali, saj se Izganjalec hudiča vrača.Tokrat kot trilogija, prvi izmed treh filmov bo predvidoma v kinih že jeseni 2023. Torej skoraj natanko ob petdesetletnici originala.Ob komercialnem in kritiškem uspehu originalnega Izganjalca hudiča, v katerem smo sočustvovali z obupano materjo, ko njeno 12-letno hčerko obsede zli demon, da začne deklica preklinjati, govoriti s tujimi glasovi in v tujih jezikih ter kazati nadnaravne sposobnosti – kar spomnite se prizora, ko se ji glava zavrti za 360 stopinj! –, je bilo skoraj logično, da bo filmu sledilo nadaljevanje. Natančneje, dve nadaljevanji in dve filmski predzgodbi, a nobena izmed omenjenih ne sega originalu niti do gležnjev, prej so bili precejšnje polomije.Morebiti se bo prihajajoča trilogija tudi zato ravnala, kot da nadaljevanj in predzgodb ne bi bilo. Ustvarjalci, zna čelu, ki se je lotil scenarija, vihtel pa bo tudi režijsko taktirko, prihajajoči filmski trojček opisujejo kot zanimivo nadaljevanje originala iz leta 1973, pri čemer povsem ignorira poznejše različice zgodbe. In če sodimo po tem, da je bil Green tudi na čelu Noči čarovnic iz leta 2018 in načrtuje še nadaljevanje, ki prihaja prihodnje leto, pri tem pa je prezrl prejšnja nadaljevanja in verzije originalne Noči čarovnic iz leta 1978, bo verjetno podoben recept zdaj uporabil pri Izganjalcu hudiča.V prvem filmu trilogije naj bi bila pozornost kamer usmerjena v igralca, ki bo igral očeta otroka, ki ga obsede hudič. Ta pa se bo – tu je navezava na originalni film – po pomoč in nasvete obrnil na Chris MacNeil, obupano mamo iz izvirnika. In tudi v prihajajočem filmu jo bo odigrala, tako kot pred skoraj pol stoletja,