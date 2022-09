Prihaja tamburaški spektakel, kot ga še ni bilo (FOTO)

Zgodovino se lahko piše na več načinov, tudi tako, kot jo je v ponedeljek spisal Tamburaški orkester Dobreč v sodelovanju s Festivalom Ljubljana in pod pokroviteljstvom župana občine Črnomelj. Na odru pod zvezdami, kjer se sicer umetniški presežki vrstijo že vse poletje, so predstavili prvo tamburaško opero na svetu, V objemu Lahinje.

Kuharski mojstri z direktorico Vivo catering Jernejo Kamnikar na čelu so poskrbeli za nepozabno kulinariko z belokranjskim pridihom.

Gledalci so se za skoraj tri ure preselili v čarobno okolje ob reki Lahinji na tromeji občin Črnomelj, Semič in Metlika, kjer še danes stoji grad Gradac (Gradez). Ta naj bi bil po še živeči zgodbi iz prve polovice 17. stoletja, ko je tamkajšnjim krajem pretila turška nevarnost, prizorišče prepovedane ljubezni med plemkinjo in mlinarjevim sinom.

Župan občine Črnomelj in gostitelj večera Andrej Kavšek je za enkratno izvedbo čestital tudi pevcu Željku Andriću.

Prav to temo sta z ustvarjalno ekipo in odličnimi nastopajočimi upodobila libretist Janez Doltar in skladatelj Gregor Zagorc, za čarobnost prostora pa je poskrbel scenograf Andrej Stražišar. Kot se za takšen pomemben in edinstven dogodek spodobi, je bilo vzdušje slavnostno že pred premiero in seveda tudi pozneje.

Operna pevka Sara Žuvela je težko odložila glavno vlogo, ko je stopila z odra. Čestitke so kar deževale, k njej pa se je stisnil tudi Robert Pešut - Magnifico.

Tamburaški orkester Dobreč se je vpisal v zgodovino.