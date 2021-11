Prihaja novi del Harryja Potterja z originalno zasedbo: vračajo se na Bradavičarko

V filmu Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts bodo v seriji pogovorov, intervjujev in vložkov predstavljeni nekateri največji zvezdniki serije filmov o Harryju Potterju, vključno z Danielom Radcliffom, Rupertom Grintom in Emmo Watson. Dobili bomo vpogled v njeno zapuščino, slišali bomo tudi še nikoli razkrite anekdote s snemanja.

Na ponovnem snidenju bodo nastopili še režiser Chris Columbus in igralci Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch itd.

»Od premiere prvega filma smo se podali na neverjetno pot in bili priča, kako se spreminja v impresivno vesolje, ki je milo rečeno čarobno. Posebna retrospektiva se bo poklonila vsem, katerih življenj se je dotaknil ta kulturni fenomen – od nadarjene igralske zasedbe in ekipe do oboževalcev, zaradi katerih je svet čarovnije živi tudi 20 let pozneje,« je povedal Tom Ascheim, predsednik produkcijske hiše Warner Bros.

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts bo premierno predstavljen na novo leto, v soboto, 1. januarja 2022, napovedan pa je le za platformo HBO Max.