Prihaja nova koncertna sezona

Tudi letos bodo dopoldneve in večere v Slovenski filharmoniji in Cankarjevem domu popestrili koncertni sporedi šestih raznolikih abonmajskih ciklov.

Abonmaja Same mogočne skladbe – SMS in Filharmonični klasični koncerti – FKK bosta poskrbela za izvedbe nepogrešljivih simfoničnih del iz glasbene zakladnice. V ciklu SMS se bodo Orkestru Slovenske filharmonije pridružili vrhunski domači in tuji gostje, kot so Urška Križnik Zupan, Douglas Boyd, Charles Dutoit, Gordan Nikolić, Céline Flamen in drugi, prvič po izjemnem uspehu leta 2021 na Chopinovem pianističnem tekmovanju v Varšavi pa bo z Orkestrom Slovenske filharmonije nastopil tudi Aleksander Gadžijev. V sklopu cikla FKK se bo predstavila izjemna petnajstletna violinistka Patricija Avšič, v sezoni pa bodo na odru nastopili tudi drugi zanimivi glasbeni gostje.

