Prihaja nova doza folk punk rocka

Člani skupine Happy Ol' McWeasel so svoje temelje postavili v celtic punku, glasbi, ki intenzivnost punk rocka meša s tradicionalnimi in pretežno irskimi melodijami ter napevi. Pred šestnajstimi leti so začeli kot priložnostna skupina, ki se je zbrala za nastop na dan svetega Patrika.

Prva priložnost je prišla spontano, nato je prišla še druga, tretja in Happy Ol' McWeasel so postali resna skupina. Iz irskih korenin je zrastel polnokrvni folk punk rock sestav z izvrstnim koncertnim renomejem in unikatno avtorsko glasbo. Do danes so Vizli, kot jim pravijo oboževalci, izdali dva albuma No Offence in Heard Ya Say, 17. marca pa bo luč sveta ugledal tretji, ki so ga poimenovali Such is Life.

Stilsko prepoznaven, vizlovski, a hkrati poln svežine, novih glasbenih teritorijev in izzivov prinaša 13 skladb, z izidom albuma v noči na 17. marec pa bodo glasbeniki povezali dva koncerta, ki ju pripravljajo ob njegovem izidu. Prvega bodo odigrali v četrtek, 16. marca, v ljubljanskem Orto baru, drugega na domačem terenu, 17. marca v mariborskem Štuku. Za naš najbolj irski band bo tako letošnji dan svetega Patrika trajal kar dva dni.