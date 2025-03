Prihaja nov slovensko-italijanski film: Poslednja klofuta bo postregla s kaosom in humorjem

V Gorici se je pred dnevi sklenilo snemanje celovečernega igranega filma Poslednja klofuta goriškega režiserja Mattea Oleotta. Snemanje slovensko-italijanskega filma se je začelo 20. januarja in predstavlja osrednji filmski dogodek letošnje Evropske prestolnice kulture (EPK) GO!2025, so sporočili iz Slovenskega filmskega centra (SFC).

Gre za prvi projekt scenarističnih rezidenc, nastalih v sklopu EPK. Snemanje je trajalo šest tednov in je potekalo na lokacijah v Trbižu, Kranjski Gori, Gorici in Novi Gorici. Gre tudi za prvo koprodukcijsko sodelovanje javnih televizij RTV Slovenija in Rai Cinema.

Močan slovenski pečat

Film nosi močan slovenski pečat, saj je za scenografijo poskrbel Vasja Kokelj, oblikovanje maske je delo Mojce Gorogranc Petrushevske, pomočnica režiserja je Petra Trampuž, v njem nastopa slovenski igralec Primož Pirnat, tudi večina tehnične ekipe je slovenske. Del postprodukcije bo potekal v Filmskem studiu Viba film v Ljubljani.

V naslovnih vlogah Petre in Jureta bodo gledalci lahko videli mlada italijanska igralca Adalgiso Manfrida in Massimiliana Motto, nastopata še Giuseppe Battiston in Giovanni Ludeno.

Film je pomembna priložnost za promocijo filmskega sodelovanja med Slovenijo in Italijo. Fotografije: Staragara IT

Poslednja klofuta združuje kaos in smeh v srcu božičnih praznikov v gorski vasici Furlanije - Julijske krajine. Jure in Petra, brat in sestra, sanjata o tem, da bi svojo staro hišo ob jezeru preoblikovala v sodobni lokal, a se znajdeta v absurdni situaciji, ko pomislita, da bi lahko zaslužila bogato nagrado z iskanjem izgubljenega psa. Medtem njuno pot prekriža brezobzirni podjetnik Nicola. Ko prvotni načrt spodleti, se božič spremeni v nočno moro, med klofutami in nepričakovanimi preobrati so se junaki prisiljeni soočiti s svojimi odločitvami in iskati pot do (od)rešitve, so vsebino filma povzeli pri SFC.

Glavni producent je Staragara IT v koprodukciji s slovenskim SPOK Films. Italijanski producent slovenskih korenin je Michele Neri, slovenski koproducent pa Jožko Rutar, ki je ob koncu snemanja povedal, da je Poslednja klofuta izjemen primer filmskega sodelovanja med Slovenijo in Furlanijo - Julijsko krajino ter Italijo. »Film, posnet na lokacijah slovenskega kulturnega prostora, gre v svoji zgodbi prek fizičnih meja med državama. Na ta način prenaša sporočilo in poslanstvo čezmejnega sodelovanja, ki ga promovira Evropska prestolnica kulture,« je pojasnil.

Upodobljeni so prebivalci vasice v Furlaniji - Julijski krajini.

Film so financirali SFC, Filmski studio Viba film in italijansko ministrstvo za kulturo, regijski sklad Furlanije - Julijske krajine ter istoimenska filmska komisija. Nastaja ob podpori novoustanovljene goriške filmske komisije, ki je nastala v letu 2024 kot eden od projektov EPK.

Poslednja klofuta je pomembna priložnost za promocijo filmskega sodelovanja med Slovenijo in Italijo, ki je bila v zadnjih letih ena vodilnih partneric slovenskih filmov. »Naj spomnimo na film Kaj ti je deklica, nagrajen na letošnjem Berlinalu, pri katerem Italija sodeluje kot največja koprodukcijska partnerica,« še sporoča SFC.

Oleotto je med drugim pred 15 leti posnel film Zoran – moj nečak idiot, za katerega je na beneškem festivalu v programu Tedna kritike prejel nagrado občinstva.