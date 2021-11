Prihaja nadaljevanje južnokorejske senzacije

Po astronomskem uspehu južnokorejske serije Squid game, ki se je po le štirih dneh predvajanja zavihtela na prestol Netflixovih največjih uspešnic in zasužnjila več kot 142 milijonov gledalcev, verjetno ni bilo dvoma, da bodo želeli to železo kovati, dokler je vroče.

Gi-Hun še ni rekel zadnje ali izbojeval zadnjega boja. FOTO: Netflix

»Tolikšni pritiski, tako veliko povpraševanje, toliko ljubezni – sploh nimamo druge izbire,« je o obetu še druge sezone verjetno največje televizijske senzacije letošnjega leta dejal njen avtor in režiser Hwang Dong-Hyuk. In čeprav Netflix tega še ni uradno potrdil, se s Hwangom brez dvoma pogovarja in dogovarja. »To je bilo po tolikšnem uspehu neizogibno.«

Poraz pomeni smrt

V mislih se mu že izrisuje zasnova druge sezone, vseeno pa se ne želi takoj vreči v snemanje. »Ustvarjanje prve sezone me je izčrpalo – duševno, čustveno in telesno. Nenehno so se mi porajale nove ideje, vsako epizodo sem vedno znova preverjal in si nakopal še več dela,« je napore ustvarjalnega procesa priznal južnokorejski filmar in dodal, da se poigrava tudi s snemanjem filma.

Režiser in igralec Lee Jung-Jae sta poskrbela za največjo letošnjo senzacijo. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

»Seveda razmišljam o drugi sezoni, a hkrati imam v mislih film, ki bi si ga želel posneti. Bomo videli, kaj bo prišlo prej.« In čeprav ima grobo zasnovo za nadaljevanje Squid game že skoraj oblikovano, bi tokrat k sodelovanju rad povabil še druge pisce in več izkušenih režiserjev, saj bi s porazdelitvijo dela plačal manjši davek izčrpanosti. Seveda pa se glavna ideja izrisuje v njegovi glavi.

»Lahko le upam, da bodo gledalci lepo sprejeli tudi drugo sezono in ne bodo razočarani. Zasledil sem že kup najrazličnejših teorij, kaj bi se v nadaljevanju lahko zgodilo in kaj pričakujejo,« pa je dejal o pritiskih slediti uspehu serije. »Obljubim lahko le to, da se bo Gi-Hun vsekakor vrnil.«

Tudi če ste v peščici, ki serije še ni videla, vam je premisa zgodbe gotovo znana. Vrti se okoli krvoločnega tekmovanja, v katerem prezadolženi igralci za zabavo nadvse bogate klike tekmujejo v nevarnih različicah sicer znanih otroških iger. Vložek je velikanski. Zmagovalec pobere 32 milijonov evrov, a poraz pomeni smrt. Konec zadnje epizode pa je z nekoliko odprtim zaključkom že nakazal, v katero smer bi se morebitna druga sezona znala odviti.

Pred letom 2023 druge sezone ne moremo pričakovati.

Zaključi se namreč s protagonistom Seongom Gi-Hunom kot zmagovalcem iger na življenje in smrt, ki se odpravi na letališče, da bi odpotoval k hčeri v ZDA. A pogleduje nazaj. Od tu zamisel, da je ostal v Južni Koreji, oboževalci pa ugibajo, da se je morda sklenil maščevati tistim, ki so stali za igro in so krivi za smrt njegovih sotekmovalcev.