Prihaja nadaljevanje franšize o dinozavrih: Zlobni, nagnusni in grozeči naj bodo! (VIDEO)

Kmalu bomo v kinematografih lahko znova spremljali dinozavre v nadaljevanju franšize Jurski svet z naslovom Jurski svet: Preporod. Novo poglavje prinaša nove dinozavre in nove nepričakovane zaplete, ko se bo posebna ekipa znanstvenikov odpravila na otok, kjer na območju prvega laboratorija Jurskega parka živijo najhujši dinozavri.

Obetamo si lahko veliko akcije. FOTO: Universal Pictures And Amblin En

»Stalen občutek ogroženosti žanje navdušenje,« je med snemanjem razkrila Scarlett Johansson, ki zaigra v glavni vlogi – upodobila je tajno agentko Zoro Bennett. Nominiranka za oskarja je še razkrila, da si je režiser Gareth Edwards v svoji glavi že zamislil celoten film. Obenem je odličen pripovedovalec in ima dar za vizualne učinke, ga igralci še pohvalijo, režiser pa pove, da »morajo biti dinozavri videti nagnusno, grozeče in zlobno«.

Film je torej režiral dobitnik nagrade bafta Gareth Edwards (Rogue One: A Star Wars Story), scenarij je napisal David Koepp (Vojna svetov), scenarist prvih dveh delov Jurskega parka, avtor likov pa je Michael Crichton. Izvršni producenti so Steven Spielberg, Denis L. Stewart in Jim Spencer. Tokrat v glavnih vlogah igrajo Scarlett Johansson, Jonathan Bailey in Mahershala Ali, v zasedbi pa sta tudi Rupert Friend in Manuel Garcia-Rulfo.

3. JULIJA FILM prihaja na spored kinematografov.

Dinozavre je pred več kot 30 leti na velikih platnih obudil Spielberg v Jurskem parku. FOTO: Universal

Dogajanje se odvija pet let po filmu Jurski svet: Prevlada, planet pa je za dinozavre postal večinoma neprijazen in nenaseljiv. Še živeči se zadržujejo na popolnoma izoliranem ekvatorialnem otoku, ki ima podnebje zelo podobno tistemu, ki jim je nekoč tako odgovarjalo. Tri najbolj orjaška bitja kopnega, morja in zraka, ki uživajo v tropski biosferi, v svojem DNK-zapisu nosijo ključ do zdravila, ki lahko čudežno odreši človeštvo.

Izurjena tajna agentka Zora se mora z ekipo vrhunskih strokovnjakov na skrivni misiji dokopati do genskega zapisa. Ko ekipi pot prekriža družina na izletu, ki so jo s čolna v vodo pometali vodni dinozavri, se skupaj znajdejo na prepovedanem otoku, kjer so se nekoč prosto gibali vsi dinozavri Jurskega parka. V okolju, polnem dinozavrov vseh vrst, naletijo na šokantno odkritje, ki je bilo desetletja skrito očem sveta.

Scarlett Johansson in Jonathan Bailey FOTO: Jasin Boland/universal Pictures

Mahershala Ali nastopa v vlogi Duncana Kincaida, ki mu Zora v ekipi najbolj zaupa; Jonathan Bailey (Žlehtnoba, Bridgerton), dobitnik nagrade olivier, ki velja za najvišje priznanje v gledališču v Veliki Britaniji, igra paleontologa dr. Henryja Loomisa; nominiranec za emmyja Rupert Friend (Homeland, Obi-Wan Kenobi) upodobi zastopnika podjetja Big Pharma Martina Krebsa; Manuel Garcia-Rulfo (Cena resnice, Umor na Orient ekspresu) pa je nastopil v vlogi Reubena Delgada, očeta družine, ki je doživela brodolom.

Med zasedbo so tudi Luna Blaise (Manifest), David Iacono (The Summer I Turned Pretty) in Audrina Miranda (Lopez vs. Lopez), ki igrajo Reubenovo družino. V filmu se kot člani Zorine in Krebsove ekipe pojavijo tudi Philippine Velge (Postaja 11), Bechir Sylvain (BMF) in Ed Skrein (Deadpool).