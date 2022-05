Prihaja ljubezenska zgodba Colina in Penelope: seksa bo manj (FOTO)

Ponudnik pretočnih vsebin Netflix je zadel žebljico na glavico, ko se je odločil zgodovinsko romanco, začinjeno s seksualno škandaloznostjo in opravljivim šepetom, ki jo je med platnice ujela mojstrica tega žanra Julie Quinn, prenesti na male zaslone.

Druga sezona, ki se je vrtela okoli Anthonyja in Kate, je podrla rekorde gledanosti.

Prva sezona serije Bridgerton je namreč zanetila vsesplošno evforijo, zasvojila svet in z naskokom postala najbolj gledana pri Netflixu. Nič čudnega torej, da so nemudoma napovedali še drugo, ta je premiero doživela pred slabima dvema mesecema in prejšnjo rekorderko v gledanosti, prvo sezono, zamenjala na nadvse dobičkonosnem prestolu. K sreči pa je ustvarjalcem ostalo še precej manevrskega prostora, saj je serija zasnovana na osmih knjigah, od katerih sta ekranizacijo doslej doživeli komaj prvi dve.

A če so gledalci pričakovali, da se bo tretja sezona kot tretja knjiga osredotočila na Benedicta Bridgertona, so se ušteli. Ustvarjalci serije so se namreč odločili nekoliko odmakniti od knjižnih predlog in bodo zdaj prikazali romanco Penelope in Colina. Ta, če bi zvesto sledili napisanemu, sicer zaživi šele v četrti knjigi.

Vroči prizori

Vsaka izmed knjig je posvečena enemu paru in njuni ljubezenski zgodbi. Prva sezona se je tako osredotočila na ljubezen, ki je vzklila med Daphne, najstarejšo hčerko Bridgertonovih, in vojvodo Simonom Hastinškim. V drugi se je iskrilo med prvorojenim sinom Anthonyjem in indijsko krasotico Kate Sharma, v tretji pa bi se žarometi morali usmeriti v Anthonyjevega mlajšega brata Benedicta. A njegove ljubezenske odisejade na poti k pravi ljubezni bodo na malih zaslonih predstavili v kateri od poznejših sezon, če sploh.

Bo Colin vendar opazil, da ima pravo ljubezen že ves čas pred očmi?

Tretja bo namreč v znamenju tretjega sina Colina in njegove vanj skrivaj zaljubljene prijateljice Penelope Featherington, na vseh plesih družabne sezone neopazne mladenke, ki je skrivaj sicer tudi skrivnostna lady Whistledown, ki v podlistku razgalja skrivnosti londonskih plemiških družin. »Kot lady Whistledown sem tudi jaz že nekaj časa v sebi tiščala skrivnost, tretja sezona bo ljubezenska zgodba Colina in Penelope.

To sem vedela že po prvih dveh tednih snemanja druge sezone, zdaj pa lahko to povem tudi na glas,« je rdečo nit razkrila Nicola Coughlan in še dodala, da je imela precej časa za navajanje na dejstvo, da tudi njo kot osrednjo igralko že precej kmalu čakajo vroči prizori med rjuhami. Toda teh bo menda še precej manj kot v drugi sezoni, ki je v primerjavi s prvo precej zadržana. »Colin in Pen kot lika vnašata v serijo precej humorja in temu bomo dali precejšnji poudarek. Še vedno pa želimo to uravnovesiti z nekaj seksapila in romantike,« je dejala ustvarjalka serije Jess Brownell, ki prevzema vajeti iz rok Chrisa Van Dusena.

Začutili so, da je napočil čas za ljubezen med Colinom in Pen. Tako je odmik od knjižne predloge obrazložila Brownellova, »gledali smo ju obe prvi sezoni, ju spoznali in vzljubili. Povrhu se je že v drugi sezoni med njima ustvarila določena napetost, Colin je bil ves čas na meji spoznanja, da je Penelope vanj zaljubljena, čeprav tega še ni povsem dojel. Okoli tega ne bomo več slepomišili, raje ju bomo potisnili v ospredje. Zdel se je popoln trenutek za to.«

Tretjo sezono naj bi začeli snemati že poleti.

Dodala je še, da tudi sicer niso le sledili napisanemu, »knjige se posvečajo vsakokrat le enemu samemu paru, v seriji pa upodabljamo vse hkrati«.