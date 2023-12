Prihaja izjemna mednarodna glasbena zasedba!

V Kulturnem domu Nova Gorica bo v četrtek, 28. decembra 2023, ob 20. uri na sporedu sklepni dogodek II. mednarodnega koprodukcijskega koncertnega triptiha »Glasba brez meja: Od Veszpréma 2023 do GO! 2025«. Po dveh novembrskih koncertih v italijanski Gorici in Veszprému, letošnji madžarski evropski prestolnici kulture, bo mednarodna zasedba priznanih glasbenikov karavano sklenila v Novi Gorici, ki si bo s pridruženo Gorico delila naziv evropske prestolnice kulture v letu 2025.

