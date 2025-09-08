Prihaja film o razdoru in spravi ločene družine s kakovostno igralsko zasedbo

»Čudovito je po toliko letih znova snemati igrani film. Moj zadnji igrani projekt sega v leto 2008, zdaj pa se vračam v čudovita Goriška brda z zgodbo, ki se je globoko dotaknila tudi številčne slovensko-italijanske igralske zasedbe,« je o svojem novem kratkem igranem filmu, ki ga je v teh dneh snemala v Goriških brdih, Novi in stari Gorici in v Solkanu, povedala režiserka Maja Weiss. Film po njenih besedah pripoveduje o mejah, Gorici in Novi Gorici, o družini ter o tem, kako se skozi tri generacije prepletajo spomini in skrivnosti: »Govori o mostovih, o slovenski in italijanski identiteti, o generacijah, ki jih zaznamuje razdeljenost, hkrati pa tudi željah po preseganju razlik in družinski spravi. Čeprav se v filmu sliši tudi grenak stavek, da je Evropa eno sranje, celotna pripoved prinaša sporočilo upanja, pozitivizma in možnosti skupne prihodnosti.«

Maja Weiss je prva Slovenka, ki je leta 2002 režirala celovečerni igrani film – Varuh meje.

Maja Weiss snema v Goriških brdih, Novi in stari Gorici in v Solkanu.

Družino razdeli meja

Film nastaja s finančno podporo Slovenskega filmskega centra (SFC) in studia Viba film. Film govori o dolgoletnem razdoru in poskusu sprave v družini, ki se je razšla leta 1947, ko je prebivalstvo na Goriškem razdelila neprehodna državna meja. Dogajanje sprožita mlada umetnika – Martina iz Gorice in njen vrstnik Mark iz Ljubljane. Čeprav sta v sorodu, se prej nista poznala. Povezala sta se prek družbenih omrežij in zdaj skupaj organizirata srečanje med Markovim dedkom Borisom in Martinino babico Giulio, ki je Borisova nečakinja. Družino, ki je bila desetletja razdvojena, ponovno poveže tretja generacija potomcev – tista, ki je osvobojena kulturnih, jezikovnih in ideoloških preprek.

1947. SE RAZIDE družina.

Ko mlada umetnika, ki se prek priimka Komel povežeta na družbenih omrežjih, nepričakovano odkrijeta, da sta v sorodu, po besedah režiserke naletita tudi na dolgo prikrite družinske skrivnosti, ki vodijo k ponovni združitvi nekoč razdeljene slovensko-italijanske družine.

Dedka Borisa igra Boris Cavazza.

V filmu nastopajo Boris Cavazza, Lučka Počkaj, Lara Komar, Aleksander Cavazza, Giada Fantoma, Nataša Konc Lorenzutti, Gaj Črnič, Artur Cocetta Komar in Adriano Giraldi. »Scenarij sva napisali skupaj z Natašo Konc Lorenzutti, navdih pa črpali prav iz okolja Goriške, iz resničnih zgodb tega prostora, pa tudi iz ideje projekta GO25,« je pojasnila Weissova in še: »Kratki igrani film Viseči most bo dolg približno 15 minut, snemamo pa ga na sodoben, skoraj eksperimentalni način – tudi s pomočjo mobilnih telefonov in tehnologije, ki jo mladi uporabljajo vsak dan. V tem smislu film ni le družinska zgodba, temveč tudi umetniški projekt mladih protagonistov filma.«

Film bo dolg 15 minut.

Maja Weiss je pionirka slovenskega filma, saj je bila prva Slovenka, ki je leta 2002 režirala celovečerni igrani film Varuh meje. »Poleg tega je tudi pedagoginja: filmske delavnice je začela voditi že zelo mlada, nekateri njeni varovanci pa so pozneje postali uveljavljeni filmski ustvarjalci. Posnela je 60 filmov, večinoma dokumentarcev, ki odpirajo pomembne in prepotrebne družbene razprave,« o režiserki še zapišejo na SFC.