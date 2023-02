Prihaja biografija kralja popa, upodobil ga bo njegov nečak

Po meteorskem uspehu glasbenih biografij Rocketman in Bohemian Rhapsody, ki sta v filmu oživili zgodbi Eltona Johna in Freddieja Mercuryja, glasbenih ikon z odrsko karizmo, večjo od življenja, je bilo zgolj vprašanje časa, kdaj bo na velikem platnu zaživela še izjemna glasbena pot Michaela Jacksona. A čeprav življenje pokojnega kralja popa ponuja več kot dovolj nadvse sočnega materiala, se je zataknilo pri iskanju igralca, ki bi ga lahko upodobil.

Eden njegovih največjih hitov je nedvomno skladba Thriller.

»Menim, da ni umetnika, ki bi bil tako močan, karizmatičen in genialen na področju glasbe, kot je bil Michael Jackson,« je nedavno dejal Antoine Fuqua, ki je v 90. letih minulega stoletja sodeloval z glasbeniki, kot so Prince, Queen Latifah in Toni Braxton, ter bo zdaj od režije glasbenih videospotov presedlal k režiji glasbenega celovečerca.

Prav on bo namreč vihtel taktirko nad Jacksonovo filmsko biografijo, katere snemanje bo naposled lahko steklo. Po dolgotrajnem iskanju, ko je – tako se mu je zdelo – prečesal skoraj ves svet, je namreč našel svojega filmskega Michaela. Pevčevega nečaka Jaafarja Jacksona.

Temne sence obtožb

Prihajajoči film, ki nastaja v sklopu studiev Lionsgate, bo celovito osvetlil življenje Michaela Jacksona, ki je kot petletni deček začel peti v družinski glasbeni skupini Jackson 5 ter se je nato kot solistični glasbenik zavihtel v elito najuspešnejših in najbolje prodajanih glasbenih umetnikov vseh časov. A medtem ko je na glasbi pustil neizbrisne sledi in bodo njegove hite, kot so Billie Jean, Beat It in Thriller, prepevale in ob njih poplesavale tudi bodoče generacije, so na njegovo pevsko zapuščino temne sence vrgli obtožbe o spolnih zlorabah otrok in ekscentričen življenjski slog.

2009. je umrl pevec.

To in več bo na filmsko platno prenesel Fuqua, ki si je podal roke s trikratnim oskarjevskim nominirancem Johnom Loganom, ki se je podpisal pod scenarij, ter s producentom Grahamom Kingom, veščim glasbenih biografij, saj je sodeloval tudi pri uspešnici Bohemian Rhapsody.

Biografski film, preprosto naslovljen Michael, nastaja v sodelovanju s skrbniki Jacksonove zapuščine. In da bo vpetost družine pokojnega kralja popa v film še večja, je naslovna vloga padla v roke pevčevega nečaka. »Jaafar pooseblja mojega sina. Čudovito je videti, da bo z njim še naprej živela Michaelova zapuščina,« je dejala zvezdnikova mama Katherine. Nad novico pa je podobno navdušen producent King, ki je Jaafarja spoznal pred dvema letoma.

Jaafar Jackson je sin Michaelovega starejšega brata Jermaina. Za 26-letnega mladeniča bo to prva glavna filmska vloga.

»Ujeti duha, bit Mihaela mu je bilo tako naravno, da me je vrglo na rit! V hipu mi je bilo jasno, da je on eden in edini, ki lahko Mihaela upodobi na platnu.«