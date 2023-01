Prifarci prvič z Modrijani (FOTO)

Že v petek, 13. januarja, in nato še prihodnji, 20. januarja, bodo lahko gledalci in gledalke prvega programa Televizije Slovenija spremljali posnetek velikega, že 14. gala koncerta Prifarskih muzikantov, ki so ga pred dvema mesecema ti pripravili v Cankarjevem domu v Ljubljani. Naslovili so ga Vejica rožmarina po skladbi, za katero je besedilo napisal Ivan Sivec, uglasbil pa Andrej Baša. Kot smo že vajeni, Prifarci tudi tokrat na odru Cankarjevega doma niso bili sami, povezovala ga je Lara Jankovič.

»Luštno je bilo s Primorko Laro Jankovič, na trenutke pa tudi smešno,« pravijo Prifarski muzikantje Martin Marinč, Mitja Ferenc, Tone Obranovič, Uroš Obranovič, Jernej Pečak, Dejan Šuštar in Valentin Južnič, ki bodo letos slavili že 35-letnico glasbenega delovanja. Prifarcem so na odru družbo prvič delali Modrijani, petčlanska narodno-zabavna zasedba, ki zase pravi, da so družinski ansambel, saj sta v njem združila moči dva brata in dva bratranca. Vseslovensko slavo so dosegli s pesmijo Ti, moja rožica. Gostili so tudi mezzosopranistko mariborskega Slovenskega narodnega gledališča Dado Kladenik, ki je na prifarskih koncertih že nastopila in je njihovemu občinstvu dobro znana. Še najbolj se je plesno in glasbeno ujela z najstarejšim članom skupine Valentinom Južničem. Gostili bodo še Maroltovke, ki so pred leti veljale za najobetavnejše pevke ljudskih pesmi, danes pa gotovo sedijo na najvišjem tronu. Z njimi bodo tudi plesalci Akademske folklorne skupine France Marolt, pa tudi harmonikarji Tonija Sotoška, citrarka Jasmina Levičar in še kdo. Kot rečeno, bodo Prifarci letos stari 35 let, zato bo celotno letošnje leto zanje leto slavja.

Lara Jankovič je povezovala koncert.

»Leta pridejo in grejo in tudi nam se že poznajo. Prsti niso več tako točni, naši glasovi kot od slavčkov tako in tako nikoli niso bili, zdaj se nam pa zgodi, da smo tu pa tam že kar daleč od slavčkov,« v smehu pravijo fantje, ki pa jim vsega seveda ne gre verjeti. To so dokazali tudi na odru Cankarjevega doma, kjer so že skoraj doma. Na njem bodo stali tudi letos, 25., 26. in 27. novembra, torej kar tri večere zapored. Ja, to bo zanje velik praznik, saj se spodobi, da 35-letnico spodobno proslavijo.