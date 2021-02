Pri Kontrečevih imajo novo pevko

Jože in Miško Kontrec sta že uveljavljena glasbenika.

Lahko bi rekli, da je glasba v družininekaj, kar zadeva skoraj vse člane. Očeje znan glasbenik, pred leti mu je sledil sin, zdaj pa se je pred mikrofon postavila še mlajša sestra. »Glasba me spremlja že vse življenje. Vedno sem bila ponosna na glasbeni uspeh in nadarjenost svojega očeta in bratov iz skupine Langa. Velikokrat sem bila tudi na njihovih vajah, a se nikoli nisem opogumila, da bi zapela z njimi. Vedno sem prepevala le zase, za svojo dušo. Pozneje me je brat Mišo večkrat spodbudil, da sva skupaj zapela ob kitari, vendar le za sprostitev, za naju. To je bilo vse,« pravi. A usoda je imela svoje načrte. Oče je sina in hčer slišal peti, a nikoli skupaj. »Pred kratkim, ko sva bila skupaj na obisku pri njem, sva ob spremljavi klaviature zapela pesem. Slišal naju je in bil zelo presenečen, kako dobro zveniva skupaj. Potem je dobil idejo, da bi zapeli vsi trije, in nama dal še nekaj napotkov. Petje smo posneli. Posnetek skladbe, ki jo sicer pojetain, je tako nastal povsem spontano, brez predhodnih vaj, vendar smo se vsi strinjali, da je nekaj posebnega,« še pravi Vanja, ki se ji odpirajo vrata v nov svet. Sprva namerava prepevati v družinski ekipi, pozneje, ko bo za njo že nekaj izkušenj, pa tudi samostojno.