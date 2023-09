Pri 43 letih umrl zvezdnik ameriških nadaljevank

Ameriški igralec Billy Miller je umrl v petek, dva dneva pred svojim 44. rojstnim dnevom. Natančen vzrok smrti ni znan, je pa njegov tiskovni predstavnik dejal, da se je igralec dolga leta boril z depresijo.

Zaslovel je z vlogami v nadaljevankah Mladi in nemirni (The Young and The Restless) in Splošna bolnišnica (General Hospital). Za vlogo Billyja Abbotta v seriji Mladi in nemirni je dobil tri televizijske nagrade emmy.