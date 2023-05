Preveza čez oko: to je razlog, da so jo imeli gusarski kapitani

Grom buči in strela šviga, zli valovi v dalj buče, sedem gusarjev grozeče morju kažejo zobe, je v Gusarski zapisal Frane Milčinski Ježek. Gusarstvo je zgodovinsko tesno povezano z vojskovanjem in trgovanjem na morju, piratstvo pa je bilo le razbojništvo.

Ravnali so se po kodeksu, ki je določal, kako si bodo razdelili plen, pa seveda pravila obnašanja in tudi kazni za laganje in krajo.

Gusarji, kot jih poznamo iz sodobnih filmov, imajo poseben slog oblačenja, a ta, pravijo zgodovinarji, ni povsem točen: nosili so tipična pomorska oblačila tistega časa, kapitani in tisti z več denarja so nosili dražja. Imeli so tudi prevezo čez oko, a ne zato, ker bi bili brez očesa, pravijo zgodovinarji, no, morda je kdo tudi zares ostal brez, a s pomočjo preveze se je njihov vid hitreje prilagodil na temno podpalubje, saj je bilo eno oko vselej v temi. Nosili so tudi uhane, saj so verjeli, da bodo z njihovo pomočjo preprečili morsko bolezen, nekateri so jih imeli za talisman, ki jih je varoval pred utopitvijo.

Kjer je gusar, je tudi papiga

Vsi vemo, da je imel kapitan Kljuka namesto roke, no, kljuko. In nekateri mornarji so imeli leseno nogo. Oboje drži, pravijo zgodovinarji: v boju so morda ostali brez okončin, ki so jih nadomestili s kavljem ali kosom lesa. Kjer je gusar, je papiga. Tudi to drži, pravijo zgodovinarji: mornarji so jih za majhen denar zlahka kupili v številnih karibskih pristaniščih, nekatere so obdržali, večino pa prodali, ko je ladja prispela domov. Najbolj zloglasen je bil Črnobradec, ki je skozi čas postal legenda, legendaren je tudi njegov skriti zaklad, ki ga doslej ni našel še nihče.

V svetu gusarjev in piratov dominirajo moški, a bile so tudi gusarke, prva ameriška je bila Rachel Wall, ki so jo sčasoma ujeli in prijeli zaradi ropa, kaznovali pa z obešanjem, stara je bila le 29 let. Še en dokaz, da se zločin ne izplača. Ravnali so se po kodeksu, ki je določal, kako si bodo razdelili plen, pa seveda pravila obnašanja in tudi kazni za laganje in krajo. Denimo, da je treba sveče ugasniti ob osmih zvečer. In kje so spali? V visečih mrežah, prav takih, v katerih počivamo poleti na morju ali pred domačo hišo ...