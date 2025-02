Preteklosti ni mogoče nikoli ubežati (FOTO)

V kinematografe prihaja akcijski film z naslovom Ljubezen boli. Zgodba nepremičninskega posrednika, ki se vrne v življenje, ki ga je pustil za seboj, in se sooča s preteklostjo, ki je ni nikoli povsem pokopal.

Produkcijska hiša 87North, ki je ustvarila prelomne akcijske filme Nihče, Nasilna noč, Hiter kot strel, Atomska blondinka in Kaskader, predstavlja visokooktansko zgodbo o jezi in maščevanju. Film je režiral JoJo Eusebio, priznani koordinator kaskaderjev, in je njegov režijski prvenec. Scenarij so napisali Matthew Murray, Josh Stoddard in Luke Passmore.

V glavnih vlogah igrajo Ke Huy Quan, Ariana DeBose, Daniel Wu, Sean Astin, Mustafa Shakir, Lio Tipton, Rhys Darby, Marshawn Lynch, André Eriksen in drugi.

Oskarjevec Ke Huy Quan je upodobil nepremičninskega posrednika Marvina Gabla.

Oskarjevec Ke Huy Quan (Vse povsod naenkrat, Loki) upodobi nepremičninskega posrednika Marvina Gabla v predmestju Milwaukeeja, kjer cvetijo napisi »naprodaj«. Gable prejme kuverto od nekdanje partnerice v zločinu Rose (oskarjevka Ariana DeBose; Zgodbe z zahodne strani, Argylle), ki jo je pustil za seboj. In ona ni vesela.

JoJo Eusebio je med drugim posnel nekaj najboljših akcijskih filmov zadnjega desetletja.

Odlična zvočna podlaga

Marvin se znova znajde v svetu neusmiljenih morilcev, polnem dvojne krivde in hiš, ki se spremenijo v smrtonosna vojna območja. Soočiti se mora z odločitvami, ki ga preganjajo, in z zgodovino, ki je ni nikoli zares pokopal, saj ga lovi njegov brat Knuckles (Daniel Wu; Tomb Raider, Warcraft), ki je kriminalni mogotec.

Ariana DeBose kot Rose Carlisle

Film odlikujeta odlična zvočna podlaga ter impresivna in raznolika igralska zasedba, ki vključuje nekdanjega nogometnega igralca lige NFL in prvaka superbowla Marshawna Lyncha z vzdevkom Beast Mode (Klub ženskih pesti, Babice za Bradyja), Mustafo Shakirja (Emancipation, Luke Cage), Lio Tipton (Ta nora ljubezen, Lucy), Rhysa Darbyja (Jumanji: Naslednja stopnja, Reci da), Andréja Eriksena (Nasilna noč, Izlet) in Seana Astina (trilogija Gospodar prstanov, Perry Mason).

Kot režiser celovečernega filma je debitiral priznani koordinator kaskaderjev Jonathan Eusebio (desno).

Producenta filma sta Kelly McCormick in David Leitch iz 87North, scenarij pa so napisali Matthew Murray (Sheltered, CloudStreet: Soaring the American West) in Josh Stoddard (Bojevnik, Kaleidoscope) ter Luke Passmore (Smrtni sovražnik, Klavnica raztura). Producent je tudi Guy Danella (Nasilna noč), izvršni producent pa Ben Ormand.

Pri filmu je kot režiser celovečernega filma debitiral priznani koordinator kaskaderjev JoJo Eusebio, ki je med drugim posnel nekaj najboljših akcijskih filmov zadnjega desetletja, kot so Črni panter, Maščevalci, filmi John Wick, Matrica: Obuditev, Nasilna noč, Kaskader in Deadpool 2. Sodeloval je tudi pri režiji filmov Deadpool 2, Nasilna noč in Ptice roparice.