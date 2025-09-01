IZJEMEN REPERTOAR

Prešmentane citre razveselile Velenjčane (FOTO)

Znameniti festival se ni izneveril številnemu občinstvu.
Fotografija: Kvartet v isti zasedbi deluje več kot desetletje. FOTO: Jože Miklavc
Kvartet v isti zasedbi deluje več kot desetletje. FOTO: Jože Miklavc

Jože Miklavc
01.09.2025 ob 09:10
Jože Miklavc
01.09.2025 ob 09:10

Ob vsakoletni prireditvi Prešmentane citre, ki so jo pred kratkim izvedli v organizaciji Festivala Velenje z Matjažem Šalejem ter močno strokovno-glasbeno podporo citrarskega mojstra, učitelja citer na Glasbeni šoli Fran Korun Koželjski Petra Napreta, oživi spomin na začetke ter pokojnega pobudnika in prvega organizatorja, citrarja in kulturnika Marjana Marinška. Tako je bilo tudi tokrat, ko so prvi dan predstavili dve obetavni citrarki Ano Pogladič in Nežo Drame. Prva prihaja iz okolice Vojnika, Drametova iz okolice Šmarja pri Jelšah, obe pa se glasbeno izobražujeta v Celju in kot samostojni citrarki delujeta v različnih projektih.

25 LET že deluje kvartet.

Na festivalu sta nastopili na skupnem koncertnem večeru, ko je v kulturnem domu v Velenju na oder stopil Slovenski citrarski kvartet, ki ga sestavljajo sami perfekcionisti: Anita Veršec, diskantne in kvintne citre, Janja Brlec, diskantne in altovske citre, Tomaž Plahutnik, basovske citre, in Peter Napret z diskantnimi in kvantnimi citrami ter še z violino za nadgradnjo. Peter se je v vlogi vodje in moderatorja predstavil tudi v malce šaljivi luči, nesporno pa je tudi zaslužen, da je festival v Šaleški dolini po Marinšku sploh obstal.

Tudi Ana Pogladič je nastopila na skupnem koncertnem večeru. FOTO: Jože Miklavc
Slovenski citrarski kvartet deluje nepretrgano že 25 let, v isti zasedbi pa več kot desetletje. Vrhunski glasbeniki gostujejo predvsem na večjih prireditvah ter v televizijskih in radijskih oddajah. Nastopali so tudi v mednarodnem prostoru; v Belgiji, Avstriji, Nemčiji, Bosni in Hercegovini, Italiji in na Hrvaškem. Njihov repertoar je zelo pester in zahteven ter lahko zadosti različnim okusom. Posneli so že tri zgoščenke, na Prešmentanih citrah pa so se spomnili svojega predhodnika, kolega ter ustanovitelja velenjskega citrarskega festivala Marinška.

Tokrat so izvajali predvsem skladbe oziroma priredbe Plahutnika in Napreta. Poleg zahtevnejših del tujih avtorjev so se predstavili tudi z uspešnicami Pozdrav slovenskim citrarjem, Cvetoči lokvanj, Tako zvene citre v Sloveniji, Jaz bi rad rdečih rož, Fantje po polj' gredo, Po dekle in Štajersko polko ter glasbo iz filma Tretji človek.

Napret je glasbeni večer poživil z violino. FOTO: Jože Miklavc
Neža Drame se glasbeno izobražuje v Celju. FOTO: Jože Miklavc
citre festival Velenje glasba

