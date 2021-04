Prepričala sta slavnega producenta

Na snemanju, z leve: Urban Dacar, Tomaž Repinc, Samo Žgalin, Tadej Šefer Janc in Bojan Dragojević

Gonilni sili in ustanovna člana zasedbe Noč'n'šihtinsi odre delita že tri leta. Nastopata tako akustično kot s skupino, a najraje se definirata kot duo z bandom. Druži ju ljubezen do popa in rocka, njuna stalna sodelavca pa stana bobnih inna bas kitari. Mladi gorenjski duo predstavlja skladbo V globinah tvojih oči, zanjo pa sta združila moči zinBesedilo je nastalo že pred časom, prve osnutke glasbene podlage pa so Samo, Tadej in Urban ustvarili v prazni hiši, ki je bila, kot skladba, v nastajanju. Besedilo jim je bilo pisano na kožo in je potrebovalo še dodelano glasbeno in končno podobo, do katere pa je pripeljalo srečno naključje. Ker sta tako Samo kot Tadej ljubitelja glasbe, spremljata mnogo glasbenikov in producentov na njihovih spletnih kanalih.Po naključju sta zasledila, da je znani producent Bojan Dragojević na oddihu v Sloveniji, ker pa je Tadej v daljnem sorodstvu ziz Učiteljic, so kar prek nje navezali stike. Mladi duo je Dragojeviću predstavil osnutek skladbe in njeno besedilo in že naslednji dan so se dobili v studiu v Ljubljani ter začeli snemati. Končno podobo je Dragojević izpilil v svojem domačem Empire studiu, kjer je kot vrhunski producent ustvaril že mnogo hitov, med drugim za, Grupo Vigor,in številne druge.Noč'n'šiht sta za skladbo posnela tudi videospot. Večina kadrov je nastala v Cerkljah na Gorenjskem in v enem od priljubljenih kranjskih lokalov. Poleg igranja v videospotu je Tadej poskrbel še za scenarij in režijo, pod produkcijo pa se podpisuje