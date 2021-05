Prepoznate postarano znano Slovenko? (FOTO)

Spremenjen videz je nastal le za potrebe novega videospota za pesem z naslovom Ti. FOTO: OSEBNI ARHIV

Potem ko jena družabnih omrežjih objavila svojo fotografijo, na kateri je močno postarana, so se pod njo vsula vprašanja in številni komentarji. Eva je pozneje razložila, da ni šlo za potegavščino ali aplikacijo, ki obraz digitalno postara, pač pa za njen novi videospot. V njem igra starejšo gospo, ki se spominja svojih mladih dni. Za odlično preobrazbo je poskrbel Evin sodelavec pri preobrazbah na oddaji Znan obraz ima svoj glas,, ki se je z veseljem odzval na njeno povabilo.Eva je v videospotu za svojo novo pesem z naslovom Ti glavni vlogi tokrat prepustila dvema znanima obrazoma – plesalki in voditeljiciin plesalcu, ki igrata mlad zaljubljen par. »Če bom tako videti kot starejša gospa, se staranja res veselim,« je o svoji preobrazbi povedala Eva, ki je priznala, da včasih premišljuje tudi o tem, kje bo in kaj bo počela v poznih letih življenja.»Večkrat so me misli ponesle tja. Prav predstavljam si, kako bi v pokoju samo še potovala okoli sveta in uživala v raziskovanju drugih kultur in predvsem hrane,« pove. Kako pa kot ženska gleda na leta, ki tečejo? »Zdaj verjetno še čisto drugače, kot bom čez nekaj let. Pri svojih 25 še nimam nobene gubice, tako da niti ne vem, kako bodo te vplivale name. Sicer pa menim, da je staranje enostavno del življenja, ki ga moraš sprejeti. Je pa to zagotovo težje pri estradnikih, od katerih se ves čas pričakuje popolnost,« prizna. Danes se mnogi po pomoč zatečejo k lepotnim kirurgom, a sama ni ravno njihova velika oboževalka. »Če se posameznik za to odloči in je zaradi tega bolj samozavesten in srečen v življenju, zakaj pa ne? Vsak že ve zase,« meni pevka, ki z leti namenja čedalje več časa skrbi za svoj zunanji videz.»Čedalje bolj mi je pomembno, kaj dam nase ali vase. Vse več pozornosti posvečam svojemu telesu, prehrani, gibanju, sprostitvi ob stresnih situacijah. V prvi vrsti zaradi zdravja. Veliko pozornosti pa posvečam tudi svoji koži. Če se le da, ji pustim dihati. Ko sem brez večjih obveznosti, ličil sploh nimam in se ob tem počutim super,« še pove. Mlada pevka nam je še zaupala, da ima njena nova pesem izrazit pomladni naboj in govori o tem, kako lahko ljubezen v trenutku nekomu spremeni življenje in vso sivino spremeni v sonce. S pesmijo Eva napoveduje pestro pomlad in poletje, polno koncertov, začenja pa jih že junija.»Komaj čakam, da začnemo koncerte, saj smo bili že predolgo z odrov, in verjamem, da bo letošnje poletje res nekaj posebnega. Obeta se nam veliko koncertov in komaj čakam, da lahko našo prelepo državo prepotujemo z glasbo,« še pove za konec.