Prepeva o neuresničeni ljubezni

Piranska skupina Eskobars je bila ustanovljena leta 2008 in je kmalu navdušila mnoge. Prvotno so jo sestavljali vokalist in kitarist Jure Lesar, bobnar Bogdan Sojič in bas kitarist Rok Druscovich. Izvedli so številne odmevne koncerte in leta 2010 izdali studijska albuma Eskobars ter leta 2014 Ni dovolj, pred nekaj leti pa so se njeni člani razšli, a po mnenju Bogdana Sojiča ne za vedno. »Prej ali slej bomo znova skupaj,« poudarja.



Številni ljubitelji rokenrola se gotovo še spominjajo pred dvema letoma zaprtega kultnega portoroškega bara Kanela, ki ga je prizadevno vodil Bogdanov oče Dragan Sojič. V njem so se 26 let vrstili koncerti domačih in tujih glasbenikov, na katerih so se srečevali rokerji in boemi, in tam je ob glasbi Bogdan odraščal ter se razvijal v glasbenika. Ne čudi torej, da se je multiinštrumentalist z bogatimi izkušnjami po razhodu Eskobarsov podal na kantavtorsko pot.



Prvo pesem, skladbo Kanela, je predstavil na festivalu Melodije morja in sonca leta 2018 in zanjo prejel nagrado za najboljše besedilo. »Ta izkušnja je bila zame močno spodbudna in še istega leta sem šel v Trst delat sprejemne izpite na konservatorij za glasbo, smer jazz bobni. Sprejeli so me, preselil sem se tja in začel intenzivneje pisati nove skladbe. Tako zdaj predstavljam novo pesem Nekaj se med nama dogaja, ki govori o dveh zaljubljencih, ki zaradi okoliščin ne moreta biti skupaj. Njuno razmerje je družbeno ali kako drugače nesprejemljivo, njuna ljubezen pa zato zaradi različnih razlogov ostaja skrita. Tako se v zgodbi lahko najde marsikdo,« pripoveduje.



Bogdan, ki je avtor glasbe, besedila in aranžmaja, je na ulicah Pirana z ekipo študentov AGRFT že posnel videospot, ki si ga je mogoče ogledati na youtubu. Pri pesmi so poleg njega (melotron in kitara) svoj delež prispevali še Jani Hace (bas), Tadej Košir (kitara), Jan Fanedl (kitara II), Teo Collori (akustična kitara), Iztok Turk (miks) in Denis Horvat (master). Pravi, da je to ekipa, s katero namerava sodelovati tudi v prihodnje.



Trenutno snema pesem z naslovom Minirano polje, v kateri je to polje prispodoba za življenje. Prizadeva si, da bi pesem z videospotom izšla že čez kak mesec.