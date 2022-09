Preobrazba znanega Hrvata: našel se je v duhovnih skladbah (FOTO)

Hrvaški pevec Tony Cetinski pozornosti v zadnjem času ne vzbuja le z glasbo. Najprej se je razvedelo, da si je omislil nasaditev las, nato je zakonsko zvezo po več letih okronal še cerkveno, javno se je razburjal zaradi čakanja v vrsti na bencinski črpalki.

Ostaja, kakršen je bil pred slavo. FOTO: Osebni Arhiv

Kot znani javni obraz je na očeh drugih, tako da so se pojavili različni odzivi in komentarji. Med drugim takšni, da kaj se razburja in naj počaka kot vsi drugi, naj si ne domišlja, ker je slaven, in podobno.

Vse te stvari pa, kot meni Cetinski, niso vedno objektivne ali poštene: »Nikoli se ne bom navadil človeške nesramnosti. Nikoli se nisem imel za pomembnejšega od drugih, zato poskušam razumeti tiste, ki menijo, da mi ne bi smelo biti težko, saj smo javne osebnosti. Tudi jaz sem človeško bitje in imam dobre in slabe dni. Nimam straniščne školjke iz zlata, nisem imun proti boleznim, ni mi prizanesena smrt mojih najdražjih ali podobno. Mislim, da pogosto mediji v želji po senzaciji, ki prinaša odzive in klike, ne pomislijo na sliko ali sporočilo, ki ga pošiljajo v svet. Danes je pomembneje prvi pisati kot biti resnicoljuben, in to je največja past. Včasih so novinarji raziskovali, danes pa večinoma kopirajo, lepijo in ne premislijo, preden kaj napišejo ali prepišejo.«

Poročila sta se še cerkveno. FOTO: Patrik Macek/pixsell

Kljub neprijetnostim, ki jih prinaša slava, se poskuša s tem čim manj obremenjevati. »Morda je največja napaka ravno to, da sem predstavljen kot nekdo, ki mu je mar za podobo v javnosti. Že dolgo se ne trudim več izboljšati svoje podobe. Tudi v svojih napakah sem isti Tony. Največji kompliment zame je, ko mi prijatelji, ki me poznajo vse življenje, rečejo, da ostajam isti, kot so me poznali, preden sem postal znan. Največja past našega poklica je ravno želja, da si vsem všeč. To je preprosto nemogoče! Zato nimam te potrebe. Čeprav je včasih težko, sem to, kar sem, in napake so del mojega življenja in odraščanja. Ničesar ne bi spremenil,« pravi 53-letnik.

Obrača se k bogu

Med stvarmi, s katerimi je vzbudil veliko pozornosti, so duhovne pesmi in stvari, povezane z vero. Cetinski je namreč marsikoga presenetil, saj so bili poslušalci vajeni drugačnega.

»Današnji čas nas je naučil, da načrtovanje ni prava stvar. Bog ima načrte, ljudje bi jim morali le slediti. Pogosto mislimo, da smo mi tisti, ki si to zaslužimo in ki držimo niti v svojih rokah, potem pa vidimo, kako krhki in nemočni smo. Lepo je imeti načrte in ambicije, a ko se izročimo Bogu, se uresničijo stvari, na katere nismo niti pomislili, kaj šele jih načrtovali. To se mi dogaja že vse življenje. Veste, niso vsi verniki, ampak zato, ker se niso prepričali, bom rekel: Poslušaj svoj notranji glas in svojo vest, ker točno to ti govori Bog. Bog je ljubezen, vest in vse dobro, kar čutiš, kar ti greje srce in te dela posebnega. Zato se nihče ne more boriti proti ljubezni. Ljubezen je najmočnejše orožje, ki jo poznaš in čutiš,« razloži. Nova skladba Čuvam ljubav sicer ni edina iz tega žanra, a Cetinski načrtuje še druge.

Novembra 2017 v Rovinju do smrti povozil moškega, a je bil oproščen krivde, ker da ležečega in pijanega v ozki ulici nikakor ni mogel videti.

Letos je z njo zmagal na festivalu Beograjska pomlad. Na obujenem legendarnem festivalu, ki je spadal med največje jugoslovanske, je v zlatih letih takratne zabavne glasbe nastopal tudi njegov oče Mirko. »O Prolječu sem velikokrat slišal od očeta, pa sem si rekel, zakaj ne bi poskusil. Že dolgo nisem nastopal na festivalih, za Beogradsko prolječe pa sem naredil izjemo prav zaradi očeta. Na koncu sem zmago posvetil njemu. Ta festival je rodil največja imena nekdanje scene. Čolić, Arsen Dedić, Oliver in številni drugi,« pravi o legendarnem festivalu in svoji zmagi. Za pozornost, debate in komentarje je poskrbel tudi z odrsko opravo, nastopil je namreč, kot so zapisali, v trenirki!

V soboto bo nastopil v ljubljanskih Križankah.

Pevec se je sicer iz Zagreba znova preselil v Rovinj, prvič je postal dedek. Sin z družino živi v tujini in se v živo še niso srečali, odkar je oče, so pa redno v stiku po telefonu in internetu.