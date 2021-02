Prenovljeni Vražji muzikanti

Ozrli smo se malenkost nazaj in na podlagi tega razmislili, kako naprej.

5

let delovanja letos praznuje ansambel.

»Menjave so bile v našem ansamblu v preteklosti žal neizbežne. Priznam, da nam je v določenih trenutkih manjkala motivacija, pogrešali smo tudi nekaj več kreative. Koronsko obdobje, ki traja že skoraj leto dni, pa je dodalo svoje. Dejansko smo imeli v tem obdobju vsi nekaj več časa za razmislek in so se določene stvari izkristalizirale. Lahko smo se ozrli malenkost nazaj in na podlagi tega razmislili, kako naprej,« nam je iskreno priznal, harmonikar in vodja ansambla, ki letos beleži peto obletnico delovanja.Potem ko so maja lani medse sprejeli odlično pevko, ki je zamenjala odlično pevko, ta se je odločila, da se posveti družini, se je že v začetku lanskega leta odločil ansamblu zaradi pomanjkanja časa pomahati v slovo tudi trobentar»Je izjemen glasbenik, skladatelj in aranžer, avtor 90 odstotkov naših avtorskih pesmi, na kar smo tudi zelo ponosni. In seveda bomo v prihodnje avtorsko z njim še sodelovali, saj odlično pozna strukturo in stil našega igranja. A smo zelo veseli, da je Luko nadomestil prav tako izjemno izkušen in odličen trobentar, nekdanji profesionalec, ki je bil član Ansambla Saša Avsenika,« razkriva Partlič. Kot nam je še zaupal, je Jana ob neki priložnosti poklical bolj za šalo in mu omenil, da imajo prosto delovno mesto za trobentarja. Na Alenovo veliko presenečenje pa se je Jan odločil, da se jim pridruži. In postal je vražji muzikant. »Mislim, da smo z njim na trobenti dobili res odlično nadomestilo, saj ima Jan neprecenljive izkušnje, povrhu igra bobne, tako da imamo rešen problem tudi pri izvedbi zabavne glasbe,« je vesel Partlič.A s tem menjav še ni bilo konec, saj se jim je proti koncu leta zgodila še menjava na basu in baritonu. »Pridružil se nam je, ki je zamenjal. Žan je sicer z nami v preteklosti že sodeloval in stal na odru. Predvsem takrat, kadar je bil Aleš odsoten, nekaj dragocenih izkušenj pa si je v glasbeni karieri nabral v Avstriji, pri skupini VolxPop. Je izjemen basist in baritonist. Tako da smo tudi tu ogromno pridobili. Moram pa poudariti, da z vsemi nekdanjimi člani ostajamo v prijateljskih odnosih. Vsaj kar se nas tiče,« še pove Partlič.In kako se spopadajo s koronasituacijo? Tako kot številni drugi nastope že zelo pogrešajo. »Lani smo jih imeli le pet. Žalostno, toda resnično. In res že komaj čakamo, da bomo lahko spet nastopali v živo za vse naše oboževalce in ne le prek družabnih omrežij,« je iskren Alen. Je pa tudi že zdaj, ko tu in tam zaigrajo le prek spleta, odziv oboževalcev na novo zasedbo odličen. No, zaznali so tudi nekaj zavisti. A tako pač je in glasbena scena ni nikakršna izjema. Edina sreča je, da štirje člani ansambla niso odvisni le od glasbe in imajo redne službe. Zdaj pa so pred njimi novi projekti in sodelovanja. A vsega, pravi Alen, še ne želi razkriti, da bodo njihovi oboževalci še lahko ostali radovedni.»Sem pa vesel, ker je stanje v ansamblu zelo sproščeno in vsi ambiciozno stremimo k zastavljenim ciljem. To je za šestčlansko ekipo tudi najbolj pomembno,« sklene naš sogovornik.