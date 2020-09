Premiere odpadajo kot jesensko listje

Na zgodbo o nesmrtnih bitjih čakamo že od februarja.

Ljubitelji filmov že pošteno pogrešajo sveže uspešnice, a se bodo še načakali. Mnogi filmski studii kot po tekočem traku prestavljajo napovedane premiere, pogosto v naslednje leto. Kinodvorane so odprte, snemanja so spet stekla, a vendar v kinih kar ni in ni novih filmov, s katerimi bi kinematografi pritegnili gledalce in si zagotovili preživetje.Studio Disney je zaradi pandemije preložil kinematografska predvajanja filmov Črna vdova, Zgodba z zahodne strani in Smrt na Nilu. Najmanjši časovni zamik je doletela stvaritev, ki se je lotil filmske priredbe knjižne uspešnice mojstrice kriminalkSmrt na Nilu, saj so jo z oktobra prestavili na december. Z novembra na maj 2021 so prestavili premiero filma Črna vdova, v katerem se je v tesen črn kostum stlačila zapeljiva. Kar debelo leto pozneje kot načrtovano – namesto letos za božič – pa naj bi se v kinih začela vrteti nova priredba filmskega muzikala Zgodba z zahodne strani v režijiPotrpežljivi morajo biti tudi oboževalci junakov Marvelovega vesolja. Na zgodbo o nesmrtnih bitjih, ki že tisočletja živijo neopažena na Zemlji in se nenadoma pojavijo, film The Eternals, namreč čakajo že od februarja, a bodo čakali še najmanj do novembra 2021. To nič kaj razveseljivo novico pa je pozdravil igralec, v The Eternals je zaigral zin»Marvel se je pravilno in razumno odločil. Imamo pandemijo. Nič ni bolj pomembno kot zdravje in življenje,« je tvitnil in dodal, da ljudem ne bi svetoval obiska kinov, dokler se ne počutijo varnih. »Obljubim, da bo vredno čakati.«Vsi filmi so v isti godlji. Zaradi trenutnih razmer in zamud pri snemanju so namreč propadli tudi načrti o kinoprihodih filmov, kot so Top Gun: Maverick ter nadaljevanji uspešnic Vojna zvezd in Avatar. A če je letošnje leto filmsko nadvse siromašno, bo očitno, vsaj sodeč po vseh prestavljenih premierah v leto 2021, naslednje še prebogato.